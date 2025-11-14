【漫画】「ちやほやされるのーー超気持ちいいッッ!!!」『ピンキースマイリーはバズりたい！』連鎖開始

漫画『ピンキースマイリーはバズりたい！』（著者：米野江稀一）が11月13日正午より「竹コミ！」（竹書房）にて連載開始された。

【写真】漫画『ピンキースマイリーはバズりたい！』

主人公・福園えみりはとても目立ちたがり屋な女子高生。たくさんの人からちやほやされるべく動画配信に勤しむものの、まったく伸びない再生数に落胆する日々。そんなある日、下駄箱に動画のファンからのプレゼントがあり、中に入っていた指輪をつけてみると急に体が輝き出してーー。

本作の見どころとして竹書房は「欲望こそがパワー!?ちょっぴりクセのある女の子ヒーローたちを大型新人・米野江稀一先生が圧倒的な表現力で描きあげます！可愛い女の子もギャグもアクションも必見です！新たなヒーローの誕生をぜひ竹コミ！で見届けてください！」と紹介している。

『ピンキースマイリーはバズりたい！』が掲載される「竹コミ！」は株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト。『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが連載されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）