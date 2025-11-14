アニメ監督・長峯達也さん死去 53歳 映画『ワンピース』『プリキュア』など手掛けた名監督
東映アニメーション所属のアニメ監督・長峯達也さんが8月20日、亡くなった。53歳。長峯さんの公式Xを通じて遺族が本日14日に発表した。
【写真】野沢雅子＆長峯達也監督、かめはめ波！『ドラゴンボール』イベントの様子
Xでは「いつも応援ありがとうございます。長峯達也の家族です。本人は、昨年より病気療養中でありましたが、去る8月20日に53歳の生涯を閉じました」と報告。
「葬儀は近親者にて執り行い、昨日11月13日に東映アニメーションさま主催、非公開での偲ぶ会を開催いただきました。ご参列いただきました皆さま、ありがとうございました。また、このような会を設けていただき、大変な準備をしていただきました東映アニメーションの皆さまに感謝申し上げます」と伝えた。
人柄も語り「家族にとりましては、とても優しく温かく、面倒見の良い、世界一のパパで夫でした。治療にも前向きに挑み続けていて、本当にこれ以上ないというくらい頑張っておりました。夫は家に帰る事、仕事に復帰することをモチベーションに闘病していたと思います」。
「このようなこととなり、大変残念で悔しいです。ただ、常に仕事も育児も家事も全力で楽しみながらやってきた彼を誇りに思い、感謝しています。今は雲の上でゆっくり休みながら、先輩やクリエーターの方々とお会いし、また何か作ろう！など話しているのかな、そうであれば良いなと考えたりしています」。
「お世話になりました全ての皆さまへ この場をお借りして心よりお礼申し上げます。これからもどうか、彼が関わった作品たちを楽しんで、愛していただけましたら幸いです。多大なる応援をありがとうございました。彼が人生の半分以上を過ごした大泉スタジオのある練馬は、本日快晴です」とつづった。
長峯さんは、『映画 Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険!』、『映画 Yes!プリキュア5GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪』、『ONE PIECE FILM Z』、『ドラゴンボール超 ブロリー』など数々の作品を手掛けている。
