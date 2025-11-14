【漫画】アンドロイドが支配する街、ロリータアンドロイドが翔ける『ペアリングギア』連載開始

教祖れい『ペアリングギア』が11月13日正午より「竹コミ！」（竹書房）にて連載開始された。

【写真】漫画『ペアリングギア』第1話

「旧新宿・港・中央・渋谷・千代田の五区に5千万の人口を押し込んで作った街「新央区」／この狭い箱庭で下層市民はアンドロイドの支配に怯えながら暮らしている」

アンドロイドが支配する街・新央区。ある日、全てのアンドロイド根絶を願う下層市民の技術者ミヤモトは、ロリータファッションに身を包む奇妙なアンドロイド「りぼんちゃん」と出会いーー。人間と機械（アンドロイド）、もしかしたら近い未来に存在しているかもしれない、機械が人を虐げる世の中を舞台に、明るく純粋なりぼんちゃんとともに物語は進行していく。

本作の見どころとして竹書房は「シリアスな世界観とゆる～いキャラの奇妙な日常。拘りのロリータファッションにもご注目ください」と紹介している。

『ペアリングギア』が掲載される「竹コミ！」は株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト。『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが連載されている。

