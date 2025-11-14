警察官によるライフル銃を使ったクマの駆除が可能となったなか、道警も機動隊の運用を検討していることがわかりました。



今後道内でも機動隊によるクマの駆除が実施されることになるのでしょうか。



（山本記者）「いま子グマが２頭います。何かを食べている様子もうかがえます」



札幌の市街地を脅かすクマ。



２０２５年４月からの出没情報は３５０件にのぼり、２０２４年の同じ時期と比べると２５０件以上増えています。





こうしたなか、政府は１１月１４日。（木原官房長官）「本日、新たなクマ被害対策パッケージをとりまとめました」

増えすぎたクマの個体数の削減・管理などを徹底する「クマ被害対策パッケージ」を決定。



警察官や自衛官のＯＢに狩猟免許取得を促すことなどが挙げられています。



また、緊急的な対策に盛り込まれているのがー



警察官によるライフル銃を使ったクマの駆除です。



秋田県や岩手県では機動隊による「クマ駆除対応プロジェクトチーム」が出動しました。



そして道警も、ライフル銃を使ったクマの駆除について、機動隊の銃器対策部隊の運用を検討していることが新たにわかりました。



これまで機動隊の訓練ではクマなどの動物は対象外でしたが、今後クマの駆除を想定した訓練の実施も検討しているということです。



住民の安全を確保するために機動隊の名前が上がるまでになっているいまの現状。



砂川市のハンター・池上治男さんは。



（池上治男さん）「緊急銃猟は始まったけども、警察が（駆除を）やるということになって、猟友会はそこからある意味関わらないということになるから、それはひとつの正しいやり方」

運用が始まっている警察官によるクマの駆除は、４人１組のチームで行っています。



ライフル銃を持つ機動隊員２人に、現場の指揮官と市町村との調整役がつく体制です。



池上さんはこの体制について、猟友会に比べ、より危険な体制だと指摘しています。



（池上治男さん）「砂川猟友会だったら必ずライフル２名、ショットガン２名の４人体制でやる。（ライフル銃を持つ機動隊員が）２名体制というのは現場を知らないような体制だと思う。猟友会の人たちに指導をしてもらいたいという気持ちがあれば、いくらでも指導することはできる」



常に危険と隣り合わせのクマの駆除。



人的被害を防ぐため、猟友会と警察の連携が今後も求められています。