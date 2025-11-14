MLBは日本時間14日、今シーズンの主要表彰の式典を開催。ドジャースの大谷翔平選手は同日に4つの賞を受賞するなど、今年も“受賞ラッシュ”が止まりません。

大谷選手は、年間最優秀選手賞のナ・リーグMVP、最も活躍した指名打者に贈られる『エドガー・マルティネス賞』、最も優れた打者に贈られる『ハンク・アーロン賞』、ファンと専門家の投票によって決定される『オールMLBファーストチーム』の指名打者部門に選出など、4つの賞を同日に受賞しました。

MVPの受賞は3年連続4度目でバリー・ボンズ選手に次ぐ受賞数歴代2位。エドガー・マルティネス賞は5年連続5回目、ハンク・アーロン賞は3年連続3回目、オールMLBファーストチームも複数回の選出など毎年のように総なめ状態の大谷選手に対してSNSでは「偉業が『あたりまえ』になってる事が怖い」「今年も大谷さんが賞を総なめしてるじゃん、感覚麻痺ってるけどほんとにやばい」など震撼（しんかん）しています。