¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¹õ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥É¥ì¥¹¤ÇÂçÃÀ¥ë¥Ã¥¯ÈäÏª¡¡»ÒÌò»þÂå¤Î°õ¾Ý°ì¿·
¡¡Netflix¤Î´ÇÈÄ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Î¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º½é´ü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹ÂçÃÀ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢ÂçÃÀ¶»¸µ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥É¥ì¥¹»Ñ¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡Mail Online¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î8Æü¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Netflix Tudum¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤ÎFYC¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥ß¥ê¡¼¤¬¶»¸µ¤¬¿¼¤¯¤¢¤¤¤¿¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ëÃÏ¤Î¹õ¤¤¥á¥Ã¥·¥å¥É¥ì¥¹¤òÅ»¡Ê¤Þ¤È¡Ë¤Ã¤ÆÍè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Bronx and Banco¤Î2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¡¼ÉÕ¤¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¾åÈ¾¿È¤Î´í¤¦¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¥ß¥ê¡¼¤Ï¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Õ¡¼¥×¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Çµ±¤¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Netflix¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤ËÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤¿¡ÈÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡É¤È¤¤¤¦°ÛÀ¤³¦¤Î¶¼°Ò¤Ë¡¢¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¡¢¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡¢¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡¢¥Õ¥£¥ó¡¦¥¦¥ë¥Õ¥Ï¡¼¥É¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤é¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡Ù¤Ï¡¢VOL 1¡ÊÂè1¡Á4ÏÃ¡Ë¤¬11·î27Æü10»þ¡¢VOL 2¡ÊÂè5¡Á7ÏÃ¡Ë¤¬12·î26Æü10»þ¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î1Æü10»þ¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëºÇ½ªÏÃ¤Ï¡¢Netflix¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÊÆ350°Ê¾å¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö12·î31Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Þ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
