茨城県の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「水戸」を抑えた1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名には、その土地の魅力やブランドイメージが詰まっています。思わず付けたくなるような「憧れのナンバー」は、地域への誇りや憧れの象徴でもあります。
All About ニュース編集部では、2025年11月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、憧れのナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、茨城県の「憧れのナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「水戸黄門や偕楽園など、歴史文化のイメージだから」（40代女性／長崎県）、「茨城県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「歴史があり、時代劇などでも知られている地名のナンバープレートなので、憧れるから」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「頭の良い方が多い未来都市のイメージで格好良い」（40代男性／神奈川県）、「平仮名のナンバープレートが可愛いから」（20代女性／東京都）、「茨城県のなかではダントツでつくばが先進的なイメージがあって格好いいと思います。やはり学園や宇宙、未来みたいなイメージが強いです」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、憧れのナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、茨城県の「憧れのナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
2位：水戸／95票茨城県の県庁所在地である水戸は、偕楽園や弘道館など歴史と文化の薫る街。県の中心としての風格があり、「水戸」ナンバーは格式と知性を感じさせる地名として人気を集めました。
回答者からは「水戸黄門や偕楽園など、歴史文化のイメージだから」（40代女性／長崎県）、「茨城県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「歴史があり、時代劇などでも知られている地名のナンバープレートなので、憧れるから」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
1位：つくば／139票最先端の研究都市として知られるつくばは、国際的な知名度とスマートな都市イメージが魅力。「つくば」ナンバーは知性や未来志向を感じさせる響きがあり、個性派志向のドライバーから強く支持されています。
回答者からは「頭の良い方が多い未来都市のイメージで格好良い」（40代男性／神奈川県）、「平仮名のナンバープレートが可愛いから」（20代女性／東京都）、「茨城県のなかではダントツでつくばが先進的なイメージがあって格好いいと思います。やはり学園や宇宙、未来みたいなイメージが強いです」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)