「彼は自分の弟ですが」宇野昌磨、弟のエピソード暴露？ 「兄弟揃ってゲームへの熱量おかしくて草」
プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんは11月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。ゲーム好きである弟のエピソードを明かし、SNS上で兄弟のやりとりを披露しました。
【投稿】宇野昌磨＆弟のほほ笑ましいやりとり
実はこのアカウントは、宇野さんの弟で、ドッグカフェを経営しながらゲームプログラムの専門学生でもある宇野樹さんのもの。ゲーム好きなエピソードを暴露されてしまった樹さんは、宇野さんの投稿に対して「晒すの辞めて」と返しています。
兄弟のやりとりにファンからは、「それ樹くんに昌磨くんの説明させても同じこと言いそう」「あくまでもこのポストだけをみて発言すると、自由に生きているのは弟の方ではなかろうかと思った自分がいます 」「なんだ、兄とそんなに変わんないのか」「宇野昌磨流『うちのかわいい弟をよろしくお願いします』」「弟さんが大声でゲームしてる家で宇野さん寝てたの凄い」「兄弟揃ってゲームへの熱量おかしくて草」との声が寄せられています。
さらに、12日には「スケートはいいぞ上手になるとプロゲーマーからたくさんゲーム教われる」と宇野さんならではの発言も投稿しています。今後もゲームとスケートの二刀流で活動を続けてほしいですね。
(文:勝野 里砂)
弟のゲーム愛を暴露宇野さんは「彼は自分の弟ですが簡単に人柄を説明すると夜練から帰ると隣から大声でゲームをしていて朝練のため早朝に起きても同じ声量でゲームしてる人です」とつづり、アカウント名「自由に生きてる兄の弟」さんの「懐かしい写真出て来た」という投稿を引用。引用元の投稿には、「自由に生きてる兄の弟」さんの子どもの頃と思われる写真が掲載されています。
兄ももちろんゲーム好き弟に負けず劣らずゲーム好きなことで知られている宇野さん。1日の投稿では、自身が主催したアイスショー「Ice Brave2」の宣伝とともに、ブロックを積み上げて建物を建て冒険するサンドボックス型ゲーム『マインクラフト』で作成したスケート場を披露していました。
