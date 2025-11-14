¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÆü¤¬¡×¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎË½¹ÔÂáÊá¤«¤é1Ç¯¡Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëà¸ß¤¤¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºßáÌ©Ãå2S¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿2¿Í¤Î»Ñ¸«¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡¿ÆÍ§2S¤ËÈ¿¶Á
¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¿Í¤Î»Ñ
¡¡ºòÇ¯¡¢¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Íµ¤YouTuber¤¬Ë½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡Ä¡£27ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎàÇ°´ê2Sá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÆÍ§¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Î©¤Ä¤ÎµÕ¤ËÊÑ¤Ê´¶¤¸¤·¤¿¡¢¤³¤ó¤ÊÆü¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öfemme fatale¡×¡Ö°Ëâ¤Î¥¥Ã¥¹¡×¡ÖZOCX¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀïØË¤«¤Ê¤Î¡£
¡¡Àè·î29Æü¤Ë¡¢ÀïØË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Öfemme fatale¡×¤È¤æ¤ê¤Ë¤ã¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPretty Chuu¡×¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¿À¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿2¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ºòÇ¯9·î¡¢ÀïØË¤¬¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿DJ¤Þ¤ë¤¬¡¢ÀïØË¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì2Æü¸å¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤ÏÁÐÊýÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀïØË¤ÈÏÂ²ò¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£