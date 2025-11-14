¡Ö±Ê±ó¤Ë½÷»Ò¤ÎÆ´¤ì¡×¼Ó±É»Òà38ºÐ¤Î¤ªÊ¢½Ð¤·á¥¬¡¼¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó±É»Ò(38)¡áµÜºê¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö 2025AW¹æÌÀÆü¤«¤éÈ¯Çä¡£ÞÕ¿È¤Î1ºý¤ß¤ó¤Ê¤ß¤Æ¤Í♡¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤Ï¤ªÊ¢¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê½÷À¡Ä¡ªÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯²Ä°¦¤¯¤Æ¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¿Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹♡ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£