RADWIMPSトリビュート第12弾はYOASOBI「会心の一撃」 ぷらそにかも参加で「敬愛を込めたリアレンジ」
RADWIMPSが11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の第12弾参加アーティストとして、YOASOBIが「会心の一撃」をカバーすることが発表された。
「会心の一撃」は2013年にリリースされたアルバム『×と○と罪と』の収録曲で、ライブでも人気を誇る楽曲。YOASOBIはコメントで、「十代の頃からRADWIMPSさんの数々の楽曲に魅せられ、ミュージシャンとしてその背中を追いかけ続けてきた」と述べ、「記念すべきトリビュートアルバムに参加させていただけることを心から光栄に、そして嬉しく思います」と喜びを語った。
「会心の一撃」は、ikuraが高校時代にバンドでカバーしていたという思い入れのある特別な一曲だとし、ikuraがかつて所属していたカバーソングユニット・ぷらそにかとともに「YOASOBIなりの敬愛を込めたリアレンジでカバーさせていただきました」と明かした。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』では、11月3日から14日間にわたり、参加アーティストとカバー楽曲が1日1組ずつ発表されており、これまでに発表されたのは、iri（「ふたりごと」）、上白石萌音（「25コ目の染色体」）、ずっと真夜中でいいのに。（「有心論」）、角野隼斗（「すずめ」）、SEKAI NO OWARI（「最大公約数」）、DISH//（「携帯電話」）、Vaundy（「前前前世」）、ハナレグミ（「そっけない」）、My Hair is Bad（「いいんですか？」）、Mrs. GREEN APPLE（「狭心症」）、宮本浩次（「おしゃかしゃま」）。YOASOBIは12組目の発表となった。
