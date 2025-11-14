Mrs. GREEN APPLE、映画2作の入場者プレゼント発表 11・28公開初日から配布
大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）によるスリーピースバンド・Mrs. GREEN APPLE。今月28日より公開されるライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と同時公開されるドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』から、入場者プレゼントの詳細が発表となった。公開初日から配布される
【画像】ミセス2作映画、入場者プレゼント（2種）
ライブフィルム『〜FJORD〜 ON SCREEN』の入場者プレゼントは、映画のキャッチコピー「全席、最前列。」 をそのまま形にした、メモリアルチケット「FRONT-ROW SEAT」。表面に「FRONT-ROW SEAT（最前列）」と刻まれ、公開日である「From 11.28 Fri.」の文字が印字された、実際のライブチケットを模した豪華なデザインとなっている。裏面には、ライブで披露されたセットリストが全曲記載されている。
ドキュメンタリー『〜THE ORIGIN〜』の入場者プレゼントは、彼らの“原点”を知るための「招待状」ともいえる、ビジュアルカード「BACK STAGE PASS」。表面は、ライブフィルムのチケットと同様に公開日である「From November 28 2025」の日付が刻まれた、“バックステージパス”を模したデザイン。裏面には、キャッチコピー「あなたは初めて、ミセスを知る。」を体現するかのように、音楽と真摯に向き合う3人の真剣な表情を捉えた、緊張感溢れるメインビジュアルが使用されている。
ライブフィルム『〜FJORD〜 ON SCREEN』の入場者プレゼントは、映画のキャッチコピー「全席、最前列。」 をそのまま形にした、メモリアルチケット「FRONT-ROW SEAT」。表面に「FRONT-ROW SEAT（最前列）」と刻まれ、公開日である「From 11.28 Fri.」の文字が印字された、実際のライブチケットを模した豪華なデザインとなっている。裏面には、ライブで披露されたセットリストが全曲記載されている。
ドキュメンタリー『〜THE ORIGIN〜』の入場者プレゼントは、彼らの“原点”を知るための「招待状」ともいえる、ビジュアルカード「BACK STAGE PASS」。表面は、ライブフィルムのチケットと同様に公開日である「From November 28 2025」の日付が刻まれた、“バックステージパス”を模したデザイン。裏面には、キャッチコピー「あなたは初めて、ミセスを知る。」を体現するかのように、音楽と真摯に向き合う3人の真剣な表情を捉えた、緊張感溢れるメインビジュアルが使用されている。