【速報】谷本将志容疑者を「ストーカー規制法違反」などの容疑で追送検　兵庫県警　神戸マンション刺殺事件

今年８月に神戸市中央区のマンションで住人の女性（２４）が刃物で刺され死亡した事件をめぐり、殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３６）が、ストーカー規制法違反や邸宅侵入などの容疑で追送検されたことが分かりました。



谷本将志容疑者（３６）は、８月２０日午後７時半ごろ、神戸市中央区磯辺通のマンションのエレベーター内で、このマンションに住む会社員の女性（当時２４）に対し、殺意を持って胸などをナイフで数回刺し殺害した疑いで逮捕され、現在は刑事責任能力を調べる鑑定留置が行われています。





捜査関係者によると、兵庫県警は１１月１４日、谷本容疑者をストーカー規制法違反と邸宅侵入、銃刀法違反の容疑で追送検したということです。送検容疑は、以下の通りだということです。▽事件の前日・前々日である８月１８日から１９日にかけ、元町駅周辺から被害女性の勤務先まで女性の後をつけたり、勤務先を見張ったりした▽８月２０日当日に勤務先近くで待ち伏せして被害女性の後をつけ、女性が自宅マンションのオートロックを開錠した際に一緒に侵入した▽８月２０日当日に現場マンション内で、正当な理由なくペティナイフを携帯した谷本容疑者は送検容疑をすべて認めていて、“８月１８日朝に初めて被害女性を見かけ、好みのタイプの女性だと思って後をつけた”という旨の供述をしているということです。