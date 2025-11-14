¹âÌÚ¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë½Ð¾ì¤»¤º¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈWÇÕÂè1Àï
¡¡¡Ú¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÂè1Àï¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤ËÊÆ¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¤Ç³«Ëë¡£13Æü¤Ï½éÆü¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤»¤º¡¢3000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç³Ê²¼¤ÎB¥¯¥é¥¹¤ò³ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï13Æü¤ËºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÄ¹µ÷Î¥¤Ç¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¥ê¥º¥à¡¢¤¤¤¤¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢³ê¤ê¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£