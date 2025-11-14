◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 第２日（１４日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

第２ラウンドが行われ、前回大会覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）は６１位で出て３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７２と落としたが、通算３オーバーの６１位で予選通過を決めた。

出だし１番で２・５メートルのパットを決めきれず。２番で３メートルを沈めたが、４番で１・５メートルのパーパットを外し、８番パー４は３オン２パットでボギーを重ねた。９番で４メートルを決めてバウンスバックしたが、１１番でボギー、１４番パー４は痛恨のダブルボギーとした。

カットラインまで１打届かない４オーバーで迎えた最終１８番パー５。残り２５０ヤードから２段グリーンの上に２オンさせた。１０メートル以上の難しい下りパットで「１・６メートル」を残したが、バーディーパットを決めて締めた。

大会２連覇と単独最多を更新する５勝目を狙う石川は、パッティングなどで苦戦してスコアを伸ばせず。「ライン読みはちょっとずつ合ってきたと思うけど、ロングパットの距離感とアプローチのミスと、ショットのミスがそれぞれあった感じです」と唇をかんだ。

首位と１１打差の６１位で週末に臨む。「かなり自分でも意気込んでいたなと思う。その意気込みもいい方に持って行ったりコントロールするのはなかなか難しいなぁと思った。試合に対するメンタルの持っていき方、そこはすごく課題が残る。でも、いいスコアを２日続けていくしかない。まずは今日ミスったところを修正して備えたい」と前を向いた。