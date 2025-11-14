[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1462銘柄・下落1497銘柄（東証終値比）
11月14日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3053銘柄。東証終値比で上昇は1462銘柄、下落は1497銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは172銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9612> ラックランド 1516 +321（ +26.9%）
2位 <7445> ライトオン 315 +55（ +21.2%）
3位 <1711> ＳＤＳＨＤ 325 +48（ +17.3%）
4位 <4381> ビープラッツ 641 +89（ +16.1%）
5位 <7271> 安永 1000 +137（ +15.9%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1210 +165.5（ +15.8%）
7位 <4360> ＭＣＰｓ 692 +90（ +15.0%）
8位 <7803> ブシロード 331 +43（ +14.9%）
9位 <4240> クラスター 380 +47（ +14.1%）
10位 <4664> ＲＳＣ 745 +90（ +13.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2134> 北浜ＣＰ 30 -13（ -30.2%）
2位 <2196> エスクリ 196.1 -46.9（ -19.3%）
3位 <3900> クラウドＷ 725 -149（ -17.0%）
4位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 1700 -332（ -16.3%）
5位 <3237> イントランス 72 -13（ -15.3%）
6位 <3905> データセク 2135 -366（ -14.6%）
7位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 585 -95（ -14.0%）
8位 <5621> ヒューマンＴ 2020 -318（ -13.6%）
9位 <3315> 日本コークス 90 -14（ -13.5%）
10位 <1783> ファンタジス 60 -9（ -13.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1210 +165.5（ +15.8%）
2位 <8316> 三井住友ＦＧ 4375 +45（ +1.0%）
3位 <8411> みずほＦＧ 5350 +50（ +0.9%）
4位 <7733> オリンパス 2117.1 +11.1（ +0.5%）
5位 <7205> 日野自 403.9 +1.9（ +0.5%）
6位 <6273> ＳＭＣ 57249 +249（ +0.4%）
7位 <6645> オムロン 3978.1 +16.1（ +0.4%）
8位 <4543> テルモ 2383.1 +9.1（ +0.4%）
9位 <5406> 神戸鋼 1909 +7.0（ +0.4%）
10位 <4661> ＯＬＣ 3173 +11.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4751> サイバー 1460 -95.5（ -6.1%）
2位 <6178> 日本郵政 1425 -36.5（ -2.5%）
3位 <7201> 日産自 376.5 -7.3（ -1.9%）
4位 <8306> 三菱ＵＦＪ 2409 -42.0（ -1.7%）
5位 <4062> イビデン 12280 -185（ -1.5%）
6位 <4502> 武田 4400.1 -42.9（ -1.0%）
7位 <4324> 電通グループ 3234 -27.0（ -0.8%）
8位 <6770> アルプスアル 1959.2 -15.8（ -0.8%）
9位 <7013> ＩＨＩ 2888.2 -21.8（ -0.7%）
10位 <6758> ソニーＧ 4665.1 -34.9（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース