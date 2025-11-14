　11月14日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3053銘柄。東証終値比で上昇は1462銘柄、下落は1497銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは172銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9612>　ラックランド　　　 1516　 +321（ +26.9%）
2位 <7445>　ライトオン　　　　　315　　+55（ +21.2%）
3位 <1711>　ＳＤＳＨＤ　　　　　325　　+48（ +17.3%）
4位 <4381>　ビープラッツ　　　　641　　+89（ +16.1%）
5位 <7271>　安永　　　　　　　 1000　 +137（ +15.9%）
6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1210 +165.5（ +15.8%）
7位 <4360>　ＭＣＰｓ　　　　　　692　　+90（ +15.0%）
8位 <7803>　ブシロード　　　　　331　　+43（ +14.9%）
9位 <4240>　クラスター　　　　　380　　+47（ +14.1%）
10位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　　　745　　+90（ +13.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　　 30　　-13（ -30.2%）
2位 <2196>　エスクリ　　　　　196.1　-46.9（ -19.3%）
3位 <3900>　クラウドＷ　　　　　725　 -149（ -17.0%）
4位 <9159>　ＷＴＯＫＹＯ　　　 1700　 -332（ -16.3%）
5位 <3237>　イントランス　　　　 72　　-13（ -15.3%）
6位 <3905>　データセク　　　　 2135　 -366（ -14.6%）
7位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　　585　　-95（ -14.0%）
8位 <5621>　ヒューマンＴ　　　 2020　 -318（ -13.6%）
9位 <3315>　日本コークス　　　　 90　　-14（ -13.5%）
10位 <1783>　ファンタジス　　　　 60　　 -9（ -13.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1210 +165.5（ +15.8%）
2位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 4375　　+45（　+1.0%）
3位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 5350　　+50（　+0.9%）
4位 <7733>　オリンパス　　　 2117.1　+11.1（　+0.5%）
5位 <7205>　日野自　　　　　　403.9　 +1.9（　+0.5%）
6位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　57249　 +249（　+0.4%）
7位 <6645>　オムロン　　　　 3978.1　+16.1（　+0.4%）
8位 <4543>　テルモ　　　　　 2383.1　 +9.1（　+0.4%）
9位 <5406>　神戸鋼　　　　　　 1909　 +7.0（　+0.4%）
10位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 3173　+11.0（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4751>　サイバー　　　　　 1460　-95.5（　-6.1%）
2位 <6178>　日本郵政　　　　　 1425　-36.5（　-2.5%）
3位 <7201>　日産自　　　　　　376.5　 -7.3（　-1.9%）
4位 <8306>　三菱ＵＦＪ　　　　 2409　-42.0（　-1.7%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　12280　 -185（　-1.5%）
6位 <4502>　武田　　　　　　 4400.1　-42.9（　-1.0%）
7位 <4324>　電通グループ　　　 3234　-27.0（　-0.8%）
8位 <6770>　アルプスアル　　 1959.2　-15.8（　-0.8%）
9位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　 2888.2　-21.8（　-0.7%）
10位 <6758>　ソニーＧ　　　　 4665.1　-34.9（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース