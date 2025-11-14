１４日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに大幅反落。半導体関連株などに対する売りが優勢となり軟調に推移した。



大引けの日経平均株価は前日比９０５円３０銭安の５万０３７６円５３銭。プライム市場の売買高概算は２５億４４６２万株。売買代金概算は６兆６８０５億円となった。値上がり銘柄数は６１７と全体の約３８％、値下がり銘柄数は９３９、変わらずは５７銘柄だった。



前日の米株式市場は、ＮＹダウが７９７ドル安と５日ぶりに反落しナスダック指数も値を下げた。ハイテク株などに売りが膨らんだ。米金融当局者の発言で追加利下げ期待が後退したことも響いた。これを受け、東京市場も値を下げてスタート。指数寄与度が高いソフトバンクグループ＜9984＞やアドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞といったＡＩ・半導体関連銘柄などに売りが膨らみ、日経平均株価の下げ幅は朝方に一時１０００円を超え５万０２００円台まで下落する場面があった。午前１０時過ぎにかけ押し目買いが入り、下落幅は５００円あまりに縮小したが、その後は再び軟調な値動きが続いた。週末要因もあり手控え気分も強まるなか、結局９００円を超える下落で取引を終えた。なお、株価指数オプション１１月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万０３２３円６６銭だったとみられている。



個別銘柄では、レーザーテック＜6920＞やディスコ＜6146＞が安く、決算内容が嫌気されたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞がストップ安に急落した。フジクラ＜5803＞や古河電気工業＜5801＞、三菱重工業＜7011＞、日立製作所＜6501＞が安く、ＪＸ金属＜5016＞や三井Ｅ＆Ｓ＜7003＞が値を下げた。荏原＜6361＞や楽天グループ＜4755＞が売られた。



半面、ソニーグループ＜6758＞やＳＭＣ＜6273＞、エムスリー＜2413＞が高く、三井海洋開発＜6269＞や東洋エンジニアリング＜6330＞、東レ＜3402＞が急伸。ＮＴＴ＜9432＞や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞が堅調。ＩＮＰＥＸ＜1605＞やＳＵＭＣＯ＜3436＞が値を上げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト