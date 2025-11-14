メインシナリオ・・・上昇トレンド継続、155.00付近の攻防に注目。12日に節目の155.00を一時上抜いて以降、同水準では上値を抑えられている。一方、154円台前半では支持されているうえ、21日線も上昇している。このため、上昇トレンドは継続しているとみる。155円付近の攻防がポイントになる。155円台にしっかり乗せると、節目の155.50や2月3日の高値155.89が視野に入る。これらを上抜くと、節目の156.00を試そう。156円台に乗せるようなら、1月23日の高値156.75や節目の157.00がターゲットになる。



サブシナリオ・・・反落となれば、節目の154.00付近が支持になる。154.00割れとなれば、11日の安値153.67や10日に付けた今週ここまでの安値153.36が意識される。同水準を下抜くと、21日線がある153.01や7日の安値152.82を試そう。



MINKABU PRESS

外部サイト