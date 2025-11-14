日本ラグビー協会は日本時間14日、ヨーロッパ遠征第3戦となるウェールズ戦の登録メンバーを発表しました。

前回のアイルランド戦からプロップ(3番)を為房慶次朗選手に変更、第2列には引き続きキャプテンを務めるワーナー・ディアンズ選手と、エピネリ・ウルイヴァイティ選手が入りました。

第3列は代表27キャップのジャック・コーネルセン選手がメンバー入り。リーチ マイケル選手とベン・ガンター選手はコンディション都合や個人事情のため代表から離脱となっています。

またリザーブでは3人の代表0キャップの選手がメンバー入り、なかでも注目はオーストラリア出身の27歳、ディアンズ選手の201センチを上回る日本代表最長身・208センチ、体重124キロのハリー・ホッキングス選手です。

ホッキングス選手はU20のオーストラリア代表にも選ばれ、2020年から東京サントリーサンゴリアスでプレー。2022-23シーズンにはベストタックラーを受賞しベスト15にも選ばれました。

世界ランキング13位の日本代表は欧州遠征第1戦で同1位の南アフリカ代表に7-61で敗戦。前回のアイルランド代表(同3位)には10-41で敗れました。

今回対戦するウェールズ代表は世界ランキング12位、今年の7月に1勝1敗としましたが、通算2勝14敗と大きく負け越しています。

▽日本代表登録メンバー(所属/キャップ数)

〈FW〉

1.小林賢太(東京サントリーサンゴリアス/7)

2.佐藤健次(埼玉パナソニックワイルドナイツ/7)

3.為房慶次朗(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/18)

4.エピネリ・ウルイヴァイティ(三菱重工相模原ダイナボアーズ/9)

5.ワーナー・ディアンズ(東芝ブレイブルーパス東京/30)

6.ジャック・コーネルセン(埼玉パナソニックワイルドナイツ/27)

7.下川甲嗣(東京サントリーサンゴリアス/21)

8.マキシ ファウルア(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/22)

〈BK〉

9.齋藤直人(スタッド・トゥールーザン/26)

10.李承信(コベルコ神戸スティーラーズ/27)

11.長田智希(埼玉パナソニックワイルドナイツ/24)

12.チャーリー・ローレンス(三菱重工相模原ダイナボアーズ/7)

13.ディラン・ライリー(埼玉パナソニックワイルドナイツ/36)

14.石田吉平(横浜キヤノンイーグルス/8)

15.矢崎由高(早稲田大学/8)

〈リザーブ〉16.平生翔大(東京サントリーサンゴリアス/2)17.古畑翔(埼玉パナソニックワイルドナイツ/0)18.竹内柊平(東京サントリーサンゴリアス/22)19.ハリー・ホッキングス (東京サントリーサンゴリアス/0)20.タイラー・ポール(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ/2)21.福田健太(東京サントリーサンゴリアス/7)22.小村真也(トヨタヴェルブリッツ/1)23.植田和磨(コベルコ神戸スティーラーズ/0)