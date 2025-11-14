【日本代表候補まとめ】前節欠場したSGが無事復帰…ビッグマンは“帰化選手”の存在際立つ

11月12日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦が開催され、B1でプレーする日本代表候補選手たちがコートを駆け抜けた。

経験豊富な選手が揃っているガード陣は、揃って健在ぶりをアピール。東地区1位の千葉ジェッツに所属する富樫勇樹と、西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズに所属する齋藤拓実は、いずれも司令塔としてチームを連勝に導いたほか、西田優大（シーホース三河）も19得点6リバウンド3アシスト1スティール1ブロックと好守に活躍。ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（サンロッカーズ渋谷）や、湧川颯斗（三遠ネオフェニックス）といった若手有望株も20分以上のプレータイムを獲得しており、さらなるステップアップへ奮闘している。

また、最多5選手が招集されている千葉Jでは、足首を捻り第9節GAME2を欠場していた原修太が2試合ぶりに復帰した。患部は大事に至らなかったようで、先発起用され19分42秒出場、11得点1アシスト1スティールをマーク。金近廉もベンチスタートながら24分35秒の出場で12得点4アシストと存在感を示した。

ビッグマンは前節に続きプレータイムが限られた選手が多数いたものの、SR渋谷の大黒柱でもあるジョシュ・ホーキンソンが、28分28分29秒のプレータイムで25得点14リバウンド3アシスト2スティールと獅子奮迅の活躍。トム・ホーバスヘッドコーチ体制で初招集されたニック・メイヨ（Bリーグ登録名：メイヨニック）も、14得点2リバウンド5アシストでチームを支えている。

12日の日本代表候補選手スタッツ一覧は以下の通り。

◆▼11月12日の日本代表候補選手スタッツ

※ポジション表記は日本代表のもの

●安藤誓哉（PG／横浜BC／vs秋田）



30分25得点5リバウンド1アシスト

●富樫勇樹（PG／千葉J／vs越谷）



27分6得点1リバウンド8アシスト

●齋藤拓実（PG／名古屋D／vs京都）



20分11得点2リバウンド6アシスト3スティール

●ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（PG／SR渋谷／vs川崎）



23分5得点4リバウンド3アシスト2スティール

●湧川颯斗（PG／三遠／vs長崎）



21分10得点2リバウンド1アシスト

●瀬川琉久（PG／千葉J／vs越谷）



12分4得点2アシスト

●原修太（SG／千葉J／vs越谷）



20分11得点1アシスト1スティール

●西田優大（SG／三河／vs広島）



28分19得点6リバウンド3アシスト1スティール1ブロック

●高島紳司（SG／宇都宮／vsA東京）



22分4得点2リバウンド3スティール

●富永啓生（SG／北海道／vs佐賀）



21分11得点1リバウンド3アシスト

●渡邊雄太（SF／千葉J／vs越谷）



24分11得点3リバウンド

●馬場雄大（SF／長崎／vs三遠）



35分13得点4リバウンド1アシスト1スティール

●吉井裕鷹（SF／三遠／vs長崎）



14得点11リバウンド3アシスト2スティール

●金近廉（SF／千葉J／vs越谷）



25分12得点2リバウンド4アシスト1スティール

●渡邉飛勇（PF／信州）



B2は試合なし

●井上宗一郎（PF／仙台／vsA千葉）



6分1スティール

●ニック・メイヨ（C・PF／広島／vs三河）



30分14得点2リバウンド5アシスト

●ジョシュ・ホーキンソン（C・PF／SR渋谷／vs川崎）



28分25得点14リバウンド3アシスト2スティール

●川真田紘也（C／長崎／vs三遠）



プレータイムなし

●狩野富成（C／SR渋谷／vs川崎）



1分1スティール





【動画】最多5名が日本代表候補入り…千葉ジェッツの最新試合ハイライト