GKグループの団結力高くU-17W杯を過ごす松浦大翔(新潟U-18)「チームとしては日本が世界で一番」
11月3日に開幕したU-17ワールドカップは、14日から決勝トーナメントに突入する。グループ1位通過を果たしたU-17日本代表は、15日にU-17南アフリカ代表との初戦を迎えることとなる。
中2日の連戦が続いていた日本にとって、“中5日”となるこの期間は貴重な時間となった。オフも取って活力の回復を図りつつ、精力的なトレーニングをこなしている。
GK陣も山岸範宏GKコーチの下で、タフな練習を重ねている。13日のトレーニングでは、GKに適用される新ルールへの対応についてあらためて確認し合っていたほか、シュート練習を受けたり、PK対策を練ったりといったメニューをこなした。
ここまで1試合に先発フル出場しているGK松浦大翔(新潟U-18)も、いつも変わらぬ姿勢でのトレーニングをこなしていた。
「やっぱり自分が出られていない時は『悔しい』という気持ちもあるんです。でも、チームが勝てるようにしっかりサポートすることを意識しているし、特にシュウジ(GK村松秀司)のサポートをしっかりやることを考えて、チームが勝てるように行動していければと思ってやっています」(松浦)
1人のプレーヤーとしては当然悔しさもあるが、グループリーグの初戦と最終戦に出ている村松をしっかりリスペクトしながら戦ってきた。村松も取材のたびに2人のGKのサポートについて「感謝」という言葉を繰り返しているのだが、別にお世辞で言っているわけではないだろう。競争は当然ある一方で、“GKグループ”としての団結心を持って戦ってきた。
「世界大会で他の国のGKのプレーを観て刺激を受けるというのは今のところあんまりないんですが、シュウジが出ているときに『自分も負けないように頑張ろう』というのは思います。シュウジのシュートストップとかはやっぱりすごいんで。自分も負けていないところはあると思っていますが、すべてで上回れるように練習しないといけないと思っています」(松浦)
いつ出番があるかはまったくわからないが、その「いつか」に備えて準備し続ける責任がある。それをわかった上で、「チームが勝つため」の最善を続けていく。
「(U-17W杯に来て)本当にいろいろなチームがあるんだなと感じるし、『自分たちより身体能力が高いな』とか、そういうことを思う国もあります。でも、やっぱり『チームとしては日本が世界で一番いい』と思っているんで、そういうところは生かしていきたいなと思います」(松浦)
日本は次の試合も21人全員の力で「チームとして」勝ちにいく。
(取材・文 川端暁彦)
