来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

◎経済統計・イベントなど



◇１１月１７日



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２３：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演



◇１１月１８日



０９：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表

１６：１５ 日・訪日外国人客数

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２３：１５ 米・鉱工業生産

２３：１５ 米・設備稼働率

※日・閣議



◇１１月１９日



００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

０６：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・貿易統計

０８：５０ 日・機械受注

０９：３０ 豪・賃金指数

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１８：００ ユーロ・経常収支

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・住宅着工件数

２２：３０ 米・建設許可件数



◇１１月２０日



０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨

０４：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１６：００ 独・生産者物価指数

１９：００ ユーロ・建設支出

２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



◇１１月２１日



００：００ 米・景気先行指標総合指数

００：００ 米・中古住宅販売件数

００：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 英・小売売上高

１６：４５ 仏・企業景況感指数

１７：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が基調講演

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・閣議



◇１１月２２日



００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※・Ｇ２０（２０カ国・地域）首脳会議（２３日まで）



◎決算発表・新規上場など



○１１月１７日



※名証ネクスト上場：ハンワホームズ<275A>



○１１月１８日



※海外企業決算発表：ホーム・デポほか



○１１月１９日



決算発表：ＳＯＭＰＯ<8630>，東京海上<8766>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>

※海外企業決算発表：エヌビディア，パロアルトネットワークスほか



○１１月２０日



※海外企業決算発表：ウォルマートほか



○１１月２１日



※東証グロース上場：ノースサンド<446A>



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS