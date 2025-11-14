²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡¢¥´¥¸¥é¡Ä¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤ÎÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Âç½¸·ë!¡ÖTAMASHI NATION2025¡×ÆÃ»£´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò°ìµó¾Ò²ð
Âç¿Í¸þ¤±¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¾¦ÉÊ¤ÎÅý°ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTAMASHI¡¡NATIONS¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëBANDAI SPIRITS ¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º»ö¶ÈÉô¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHI¡¡NATION205¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î14Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î4²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¡ÖÆÃ»£¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àÅ¸¼¨¤ä¡¢È¾À¤µª¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¿·¤·¤¤À¸Ì¿¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Þ¥·¥ó¥À¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÖÉü³è¡×¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÖTAMASHI¡¡NATION205¡×¤¬³«Ëë
¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶B1F²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡¢¥´¥¸¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆÃ»£¡×ºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾¦ÉÊÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¾ì¸ý¤Ç¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡×¤È¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡×¤ÎÎ©Áü¤È¡¢¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡×³Æ¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡û¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×
¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶ÃÏ²¼1³¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤ÏÆÃ»£¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢º£Ç¯(2025Ç¯)ÊüÁ÷³«»Ï25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Î¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡×³Æ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¥Þ¥¤¥Æ¥£¥Õ¥©¡¼¥à¡×
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡¡¥Þ¥¤¥Æ¥£¥Õ¥©¡¼¥à¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Î¡ÖÇ³¤¨¤ë¶µ²ñ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ºã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK¡¡RX¡Ù(1988Ç¯¡¿º¸)¤È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK¡Ù(1987Ç¯¡¿±¦)¤Î¤½¤í¤¤Æ§¤ß
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK¡×
¹õ¤¯¸÷¤ë¹Å¼Á¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È´ØÀá¤ÎÀ¸Êª´¶¡¢ÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤ÎÀºÌ©¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¸«»ö¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK¡£Ì¾¾è¤ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¡×
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK¡¡RX¤â¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¸÷·õ¥ê¥Ü¥ë¥±¥¤¥ó¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢²øËâÀï»Î¤ÎÆ¹ÂÎ¤ò´Ó¤¤¤ÆÇúÈ¯¤µ¤»¤ëÉ¬»¦µ»¡¦¥ê¥Ü¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK¡¡RX¤ÎÍ¦»Ñ¡£·àÃæ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤È¸«´Ö°ã¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ÊºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥¶¡¼¤Ë¤½¤Ã¤Èº¸¼ê¤òÅº¤¨¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÎÌ¯Ì£¤Ë¤´ÃíÌÜ¡£
³Æ¾¦ÉÊ¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÇØ·Ê¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âËÜÅ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤É¤³¤í¡£RX¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥·¥ã¥É¡¼¥à¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK¡¡RX¡Ù¤ÇÃÏ¹ö¤«¤éÁÉ¤Ã¤¿¡Ö±Æ¤Î²¦»Ò¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¥·¥ã¥É¡¼¥»¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆóÅáÎ®¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¡¢½ÉÅ¨£Ò£Ø¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤à·èÀï¥·¡¼¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù(1971Ç¯)¤«¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ZX¡Ù(1982Ç¯¡¿ÆÃÈÖ1984Ç¯)¤Þ¤Ç¤Î¡Ö10¿Í¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ÈÈà¤é¤ÎÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡¢°µ´¬¤Î¥¸¥ª¥é¥ÞÅ¸¼¨¤ä¡¢±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÂÐ¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Î¥À¥Ö¥ë¥é¥¤¥À¡¼(2¹æ¡Ü1¹æ)¡¢¤½¤·¤Æ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤È¿·¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¤È¿·¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼£Ö3¤È¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ÎÆ±»þ¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ëÅ¸¼¨¤Î½¼¼Â¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù½ªÈ×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢1¹æ¡õ2¹æ¤Î¥À¥Ö¥ë¥é¥¤¥À¡¼¤ò¼è¤ê°Ï¤à6¿Í¤Î¡Ö¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥À¡¼¡×¤¿¤Á(»²¹ÍÅ¸¼¨)¡£ËÜÊª¤È¤ÎÁê°ã¤Ï¡¢¼êÂÞ¤È¥Ö¡¼¥Ä¤¬²«¿§¤¤¤³¤È¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Î¿§¤¬ÀÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¹õ¤¤±ï¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£Âè93ÏÃ¡Ö8¿Í¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ç÷¤ê¤¯¤ë¥·¥ç¥Ã¥«¡¼ÀïÆ®°÷¤ò½³»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥À¥Ö¥ë¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÍ¦»Ñ¡£¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¤Î½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥À¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡£
¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤È2Âæ¤Î¿·¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥¦¥ë¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤¹¤È¡¢¶õÃæÈô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼V3ÂÐ¥Ç¥¹¥È¥í¥ó²ø¿Í¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢ÂçÇúÈ¯¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë3Âç¥Þ¥·¥ó¤ÎÍ¦»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
10¹æ¥é¥¤¥À¡¼¡¦ZX¤È¥Ø¥ë¥À¥¤¥Ð¡¼
¤¹¤Ù¤Æ¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö10¿Í¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿10¹æ¥é¥¤¥À¡¼¡¦ZX(»²¹ÍÅ¸¼¨)¤ÈÈà¤Î°¦¼Ö¥Ø¥ë¥À¥¤¥Ð¡¼¡£
¡ÖCSMÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È ¥¢¡¼¥¯¥ëver.25th¡×¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡õ¥È¥é¥¤¥Á¥§¥¤¥µ¡¼2000
¡ÖÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëCSM¤ÈS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥·¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡¢Ê¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼Å¸¼¨¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¤È¡¢ÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡Ö¥¢¡¼¥¯¥ë¡×¡¢¥È¥é¥¤¥Á¥§¥¤¥µ¡¼2000¡£
(º¸)¡ÖS.H.Figuarts ¥³¡¼¥É¥¼¥í¥¤¥À¡¼(¥í¥Ü¥Ã¥È¥â¡¼¥É)¡×(±¦)¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä ¥Õ¥£¥¸¥«¥à¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×
¸½ºß¡¢¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤è¤ê¡£¥¼¥Ã¥Ä¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥à¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¥³¡¼¥É¥¼¥í¥¤¥À¡¼(»²¹ÍÅ¸¼¨)¤ÎÍ¦»Ñ¡£
¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó ¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É¡×
11·î28Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ëV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡¡¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó ¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É(»²¹ÍÅ¸¼¨)¡£
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¡×(º¸)¡¢¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ê¥¤¥È¡×(±¦)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¡Ù¤è¤ê¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ê¥¤¥È(¤¤¤º¤ì¤â¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ÀÌó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥°¥ì¥Ã¥À¡¼(±¦)¤È¥Ê¥¤¥È¥¦¥¤¥ó¥°(º¸)¡£¥É¥é¥°¥ì¥Ã¥À¡¼¤Ïº²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¤Ë¤Æ¸½ºß¼õÃí¼õÉÕÃæ¡£
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²¦¼Ø¡×(º¸)¡¢¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¾¥ë¥À¡×(±¦)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¡Ù¤è¤ê¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²¦¼Ø(º¸)¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¾¥ë¥À(±¦¡¿¤¤¤º¤ì¤â¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ÀÌó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥À¡¼(º¸)¤È¥Þ¥°¥Ê¥®¥¬(±¦)¡£²¦¼Ø¤Ï¾¦ÉÊ²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£Æþ¸ý¤Ë¤ÏÊ¿À®¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤ºî¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡Ù(1996Ç¯)¤è¤ê¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬³Æ¥¿¥¤¥×(¥Þ¥ë¥Á¡¢¥¹¥«¥¤¡¢¥Ñ¥ï¡¼)¤ÎS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¡£
S.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬ ¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¤¥× -¥¦¥ë¥È¥é¤ÎÀ±¡×
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬ ¥¹¥«¥¤¥¿¥¤¥×¡×
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬ ¥Ñ¥ï¡¼¥¿¥¤¥×¡×
¶ÚÆù¼Á¤ÎÃæÂ¼¹ÀÆó¡¢¥¹¥ê¥à¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¸¢Æ£½ÓÊå¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤ÎÂÎ·¿¤òÃé¼Â¤ËÎ©ÂÎºÆ¸½¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¤¥×(¥¦¥ë¥È¥é¤ÎÀ±¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¿¥¤¥×¡¢¥¹¥«¥¤¥¿¥¤¥×¤¬ºî¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×
2026Ç¯¡¢ÊüÁ÷³«»Ï60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¶õÁÛÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù(1966Ç¯)¤è¤ê¡¢S.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¡¦¸ÅÃ«ÉÒ¤ÎÂÎ·¿¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤½éÂå¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÎÅÐ¾ì¥Ý¡¼¥º¡£
¥±¥í¥Ë¥¢¤È¤ÎÀï¤¤¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥¢¥¿¥Ã¥¯¸÷Àþ¡×¤ÎÈ¯¼Í¥¨¥Õ¥§¥¯¥È
¥Ð¥ë¥¿¥óÀ±¿Í(ÆóÂåÌÜ)¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä
QÀ±¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥¦¥à¸÷Àþ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¶¯Å¨¥¡¼¥é¤Ë¸þ¤±¤ÆÊü¤Ã¤¿¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥µ¥¤¥³¥¥Í¥·¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥ì¥¢¤Ê¸÷Àþµ»¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(º¸)¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬ ¥¢¡¼¥Þ¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢(±¦)¥«¥¤¥¸¥å¥¦¡Ö¥ì¥¥Í¥¹¡×
¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤«¤é¡¢¥ª¥á¥¬¤Î¥¢¡¼¥Þ¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¡Ö¥ì¥¥Í¥¹¡×¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥®¥ó¥¬S ·èÀï!¥¦¥ë¥È¥é10Í¦»Î!!¡Ù
¡Ø·à¾ìÈÇ ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥®¥ó¥¬S ·èÀï!¥¦¥ë¥È¥é10Í¦»Î!!¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î°µ´¬¤Î¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡£
¡û¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¸¶ÅÀ¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù(1975Ç¯)¤ÎÊüÁ÷³«»Ï50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎòÂå¡ÖÀïÂâ¡×¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬S.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¤ÇÀª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡£
¡ÖS.H.Figuarts¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡×
¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÀï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù(2025Ç¯)¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡£
¡Ö¥Æ¥¬¥½¡¼¥ÉMEMORIAL EDITION¡×
¡ÖDX¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡×(º¸)¤è¤ê¤â¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¡¢·àÃæ¥×¥í¥Ã¥×¤Ë´ó¤»¤¿¥ê¥¢¥ë»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Æ¥¬¥½¡¼¥ÉMEMORIAL EDITION¡×¤¬È¯Çä·èÄê¡£Âç¿Í¤Î¼ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ï¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts ¥¢¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×
¡ÖS.H.Figuarts ¥¢¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×
¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥¢¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬S.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£É¬»¦Éð´ï¡¦¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î¥¨¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts ¥·¥ó¥±¥ó¥ì¥Ã¥É¡×
¡Ø»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù(2009Ç¯)¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥±¥ó¥ì¥Ã¥É¡£¥·¥ó¥±¥ó¥Þ¥ë¤ò¹½¤¨¤¿ÆÀ°Õ¤Î¥Ý¡¼¥º¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡Ö¥´¥¸¥é¡×
¥´¥¸¥éÎ©Áü(¥´¥¸¥éFINAL¡¡WARS¡¿2004Ç¯)
¥´¥¸¥é¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¤¥º¤Î¥´¥¸¥éÎ©Áü(¥´¥¸¥éFINAL¡¡WARS¡¿2004Ç¯)¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÖS.H.MonsterArts¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer. VS ¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×¡ÖS.H.MonsterArts ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼X¡×
¡Ø¥´¥¸¥éFINAL¡¡WARS¡Ù¤è¤ê¡¢¥´¥¸¥é¡¢¹ìÅ·¹æ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼X¤¬¤Ë¤é¤ß¤¢¤¦·èÀï¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥´¥¸¥éVS¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¡Ù(1995Ç¯)
¡ÖS.H.MonsterArts¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¡×
¡Ø¥´¥¸¥éVS¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¡Ù(1995Ç¯)¤è¤ê¡¢Èù¾®¤Ê»Ñ¤«¤é¥´¥¸¥é¤ò¾å²ó¤ëµðÂÎ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë·ÁÂÖ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¶¯Å¨¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥´¥¸¥é(ÂÎÆâ¤Î¸¶»ÒÏ§¤¬Ë½Áö¤·¤¿´í¸±¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)¡£
¡Ö¥´¥¸¥é1975¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)
¡Ø¥á¥«¥´¥¸¥é¤ÎµÕ½±¡Ù(1975Ç¯)¤è¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥´¥¸¥é¥â¥Ç¥ë¤òÀ½ºî¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¼ò°æ¤æ¤¦¤¸»á¤¬¸¶·¿¡¦ºÌ¿§¡¦Â¤·Á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥´¥¸¥é1975¡×¤Î»²¹ÍÅ¸¼¨¡£¿Í´Ö¤ò¼é¤Ã¤Æ°¤¤²ø½Ã¤ÈÀï¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢Í¦¤Þ¤·¤µ¤È°¦ÕÈ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î»þÂåÆÈÆÃ¤Î¥´¥¸¥éÁü¤¬Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ÖMETAL¡¡BUILD ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×
¡ÖÄ¶¹ç¶â¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Í»¹ç¤·¤¿´°À®ÉÊ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMETAL BUILD¡Ù¤¬¡¢½é¤á¤Æ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£
¡ÖMETAL BUILD ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×
¡ÖMETAL BUILD ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×
¡ÖMETAL BUILD ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×
¤½¤ì¤¬¡ÖMETAL¡¡BUILD¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¶âÂ°ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÅÎÌ´¶¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ÒÀ±¥¼¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÂæºÂ¤Ê¤É¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î½¼¼Â¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡û¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×
¡ÖS.H.Figuarts ¥®¥ã¥Ð¥ó¡×
±§Ãèµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢Åù¿ÈÂç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥¨¥Ý¥Ã¥¯ºî¡Ø±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Ù(1982Ç¯)¤¬S.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì(»²¹ÍÅ¸¼¨)¡£
É¬»¦Éð´ï¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¥ì¡¼¥É¤ò¹½¤¨¤ë¥®¥ã¥Ð¥ó¤Î¹Å¼Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¤Î¼ªÉôÊ¬¤ËÈ÷¤ï¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê(¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥½¥Ê¡¼)¤¬¤ä¤äÂç¤¤¤°õ¾Ý¤À¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¸¶·¿¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡û¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×
¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡¡¥Ç¥ë¥¿¥¨¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×
1983Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿·ËÀµÏÂ¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¡¢ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤¬¼Â¼ÌÆÃ»£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤¿¡Ø¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù(2024Ç¯)¤è¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤¬3¿§¤ËÊ¬¿È¤·¡¢Ãæ±û¤Î¶õ´Ö¤ËÅ¨¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¹¶·â¡¢Çú»¶¤µ¤»¤ëÉ¬»¦µ»¡Ö¥Ç¥ë¥¿¥¨¥ó¥É¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×
3ÂÎ¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ï¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡¡¥Ç¥ë¥¿¥¨¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡Ö²çÏµ¡ãGARO¡ä¡×
¿¼ÌëÏÈ¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿±«µÜ·ÄÂÀ´ÆÆÄ¤Î¡Ø²çÏµ¡ãGARO¡ä¡Ù(2005Ç¯)¤Ï¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É³èÌö¤ÎÉñÂæ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
20¼þÇ¯µÇ°±Ç²è¡Ø²çÏµ¡ãGARO¡äTAIGA¡Ù¤«¤é¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡¦²«¶âµ³»Î¥¬¥í(ºãÅçÂç²Ï)¡×(º²¥¦¥§¥Ö¾¦ÉÊ¡¦¼õÃíÃæ)¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø²çÏµ¡ãGARO¡äGOLDSTORM¡¡æÆ¡Ù(2015Ç¯)¤è¤ê¡¢¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡¦²«¶âµ³»Î¥¬¥í¡¦æÆ¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)¤Î¸÷µ±¤¯»Ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡¦²«¶âµ³»Î¥¬¥í(ºãÅçÂç²Ï)¡×
¡û¡ÖÅÅ¸÷Ä¶¿Í¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×
¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡¦¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×(¼êÁ°)¶¯²½·ÁÂÖ¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×(±ü)
ÅÅÇ¾¶õ´Ö(¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥ï¡¼¥ë¥É)¤ò¹Ó¤é¤¹²ø½Ã¤¿¤Á¤ÈÀï¤¦µðÂç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡¢±ßÃ«¥×¥íÀ½ºî¤Î¡ØÅÅ¸÷Ä¶¿Í¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù(1993Ç¯)¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡¦¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×(¼êÁ°)¤È¶¯²½·ÁÂÖ¡ÖS.H.Figuarts¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×(±ü)¡£
¡û¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Þ¥·¥ó¥À¡¼¡×
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´á¶ñ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ý¥Ô¡¼¡×¤¬¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¡Ö¸÷¤ë¡ª²ó¤ë¡ªÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡×¤ËÂ³¤¤¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Þ¥·¥ó¥À¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡£1973Ç¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Þ¥·¥ó¥À¡¼¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼£Ú¡×¤¬BANDAI¡¡SPIRITS¤«¤é2024Ç¯7·î¤Ë¡ÖÉü³è¡×È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤àÂç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢°Ê¸å¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥È¡¡¥Þ¥Ã¥Ï¥Ð¥í¥ó¡×¡ÖÍ¦¼Ô¥é¥¤¥Ç¥£¡¼¥ó¡×¤È½çÄ´¤Ë¡ÖÉü³è¡×¤¬Â³¤¤¤¿¡£²áµî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ËÎÏÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÙÉô¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢¹¥É¾¤ÎÈëÌ©¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¡ØUFO¥í¥Ü¡¡¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤Î¡ÖÉü³è¡×¤¬¤¿¤À¤¤¤Þ¿Ê¹ÔÃæ¡£
¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Þ¥·¥ó¥À¡¼¤äÄ¶¹ç¶â¡¦¥Ý¥Ô¥Ë¥«¤Î¡ÖÉü³è¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Å³Ý¿Í¡¢BANDAI SPIRITS¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º»ö¶ÈÉô¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È´ë²è£±¥Á¡¼¥à¡¡¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦²¬ºêÀ»»á¡£²¬ºê»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢70¡Á80Ç¯Âå¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡ÖÉü³è¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´üÂÔ¤·¤è¤¦!
BANDAI SPIRITS¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º»ö¶ÈÉô¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È´ë²è1¥Á¡¼¥à¡¡¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦²¬ºêÀ»»á
¡ØUFO¥í¥Ü¡¡¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤Ï2025Ç¯12·î¤è¤êTOKYO MX¤Ë¤ÆÁ´74ÏÃ¤¬Ëè½µ·îÍËÌë7»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Þ¥·¥ó¥À¡¼¤äDXÄ¶¹ç¶â¤Î¡ÖÉü³è¡×¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ê³¤òÍ¶¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡û¡ÖÄ¶¹ç¶âº²¡×¡ÖROBOTº²¡×
±Ê°æ¹ë¡¦¸¶ºî¤Î¿Íµ¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼£Ú¡Ù¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼¡Ù¡ØUFO¥í¥Ü¡¡¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤ÏÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÄ¶¹ç¶âº²¡×¡ÖROBOTº²¡×¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¾¦ÉÊ²½¤â³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ÖÄ¶¹ç¶â¡×¡Ö¥Ý¥Ô¥Ë¥«¡×
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼½ô»á¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ýÇ¯¤Î¡ÖÄ¶¹ç¶â¡×¡Ö¥Ý¥Ô¥Ë¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤¬¼Â¸½¤·¡¢Ç¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿´á¶ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¹ñ»º¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾¦ÉÊ¤Î¿ÊÊâ¡¦È¯Å¸¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¸½Êª¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
½©ÅÄ±ÑÉ× ¤¢¤¤¿¤Ò¤Ç¤ª ¼ç¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ä²ø½Ã±Ç²è¤ò°·¤¦»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¡¦²òÀâµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡Ø±§Ãè·º»öÂçÁ´¡Ù¡ØÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂç¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¤Î¾ï¼±¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¾¼ÏÂºÇ¶¯ÅÁÀâ¡Ù¡ØÆüËÜÆÃ»£µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¡ØÅì±Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÁ´¡Ù¡Ø¾å¸¶Àµ»°¥·¥Ê¥ê¥ªÁª½¸¡Ù¡ØDVD¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼J¡Ê²òÀâ½ñ¡Ë¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£
½©ÅÄ±ÑÉ× ¤¢¤¤¿¤Ò¤Ç¤ª ¼ç¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ä²ø½Ã±Ç²è¤ò°·¤¦»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¡¦²òÀâµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡Ø±§Ãè·º»öÂçÁ´¡Ù¡ØÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂç¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¤Î¾ï¼±¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¾¼ÏÂºÇ¶¯ÅÁÀâ¡Ù¡ØÆüËÜÆÃ»£µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¡ØÅì±Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÁ´¡Ù¡Ø¾å¸¶Àµ»°¥·¥Ê¥ê¥ªÁª½¸¡Ù¡ØDVD¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼J¡Ê²òÀâ½ñ¡Ë¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£