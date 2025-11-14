「濃密なプロとしての13年間」岩渕良太が今季限りで現役引退、岩渕真奈さんの実兄
FC琉球は14日、MF岩渕良太が今季限りで現役を引退すると発表した。
岩渕は東京都出身で、日本女子代表(なでしこジャパン)で活躍した岩渕真奈さんの実兄。FC東京の下部組織から明治大を経て、13年に松本山雅FCでプロキャリアをスタートさせた。
その後、山口、琉球、相模原、盛岡、藤枝とJ2からJFLまで様々なクラブに在籍。24年からは15年に所属した琉球に復帰して2シーズンをプレー。今季はJ3で14試合に出場した。
J2通算39試合5得点、J3通算228試合35得点、リーグカップ通算2試合。
クラブを通じ以下のようなコメントを残している。
「今シーズン限りでの引退を決断しましたのでここでご報告させていただきます。
長いような短いような濃密なプロとしての13年間、本当にたくさんの人に支えていただきここまで歩んでくることができました。
初めてボールを蹴ったその日から今に至るまで、後も先もあまり考えず、夢中で駆け抜けたサッカープレーヤーとしての日々はひとまずここで終わりです。後悔がないはずもなく、寂しい気持ちもふとした時によぎったりもしますが、今は自分がサッカーを通じて学んだこと、感じたことの全てをこれからの自分の人生、家族の未来、指導者としての学びの糧として活かしていきたいと思っています!
サッカーを始めた関前SC、ユースまでお世話になったFC東京の関係者の皆様、明治大学体育会サッカー部の皆様、プロとして在籍した松本山雅FC、レノファ山口FC、SC相模原、いわてグルージャ盛岡、藤枝MYFC、そしてFC琉球のサポーター、クラブ関係者、一緒に戦ったチームメイトの皆様に心からの感謝を伝えさせていただけたらと思います。人との出会いが僕の一番の財産です。
本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします!少し触れましたが引退後は指導者を志します!
今シーズンもまだあと3試合残っています。全力で駆け抜けたいと思っていますし、一発ゴール決めます!」
盛岡(現岩手)時代(左)
明治大時代(下段左端)
FC東京U-18時代