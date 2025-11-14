羊文学が12月に開催するクリスマスライブ＜まほうがつかえる2025＞にあわせ、TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』オープニング／エンディング主題歌をつとめた「Feel/mild days」の2曲収録スペシャルシングルCDを12月17日（水）に発売することが発表された。

▲「Feel/mild days」スペシャルシングルCDジャケット

パッケージデザインは「Feel/mild days」の配信シングルのアートワークを手掛けたpikaム(tamanaramen)が手掛けている。シングルCDは予約受付が開始されており、＜まほうがつかえる2025＞のライブ会場のほか、各CDショップでも販売予定。数量限定での販売となる。

また、CDリリースの発表と同時に＜まほうがつかえる2025＞のビジュアルも本日解禁となった。ビジュアルデザインは MAEDA DESIGN LLC. が担当。おとぎ話の“ガラスの靴”から着想を得て、魔法が宿る瞬間を可視化した象徴的なアートワークに仕上がっている。

羊文学は本日21時に公式YouTubeにて、最新アルバム収録曲「いとおしい日々」の＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞日本武道館公演でのライブ映像をプレミア公開する。

◾️＜まほうがつかえる2025＞ 2025年

12月19日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 18:00 / START 19:00

全席指定：前売6,500円（税込）

問い合わせ先：ホットスタッフ 03-5720-9999 https://www.red-hot.ne.jp



12月25日（木）大阪・フェスティバルホール

OPEN 18:00 / START 19:00

全席指定：前売6,500円（税込）

問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com



企画 / 制作：株式会社次世代 / SMASH CORPORATION

協力 F.C.L.S.

総合問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com

◾️＜羊文学「SPRING TOUR 2026」＞ 2026年2月24日（火）神奈川・KT Zepp Yokohama

OPEN 18:00 START 19:00

1F スタンディング:￥6,500

2F 指定席 :￥7,500

問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com 2026年3月1日（日）宮城・SENDAI GIGS

OPEN 17:00 START 18:00

1F スタンディング:￥6,500

2F 指定席 :￥7,500

問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/ 2026年3月5日（木）福岡・Zepp Fukuoka

OPEN 18:00 START 19:00

1F スタンディング:￥6,500

2F 指定席 :￥7,500

問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/main.php 2026年3月10日（火）愛知・Zepp Nagoya

OPEN 18:00 START 19:00

1F スタンディング:￥6,500

2F 指定席 :￥7,500

問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/ 2026年3月19日（木）北海道・Zepp Sapporo

OPEN 18:00 START 19:00

1F スタンディング:￥6,500

2F 指定席 :￥7,500

問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/

◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』

2025年10月8日（水）発売 ○通常盤［CDのみ］

価格：3,850円（税込） ○初回限定盤 [CD+Blu-ray]

価格：6,600円（税込）

Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞ ○完全生産限定盤＜メェ盤＞ [CD+Blu-ray+Goods]

価格：8,800円（税込）

Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary

Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー and more

※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。