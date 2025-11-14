ENHYPEN¥Ë¥¤¬¶âÈ±¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¡ß¹õ¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÌ¥¤»¤ëÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¡ª¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤µ¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¡£NI-KI¡Ê¥Ë¥¡Ë¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶âÈ±¥í¥ó¥°¤ÎÇú¥¤¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶âÈ±¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤ÎÈþ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÍÙ¤ëENHYPEN¥Ë¥¡¿Á´¿È¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë»È¤Ã¤¿¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹Æ°²è¡Ê2ËÜ¡Ë
¢£ENHYPEN¥Ë¥¡¢Çú¥¤¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ß¤æ¤ë¤ä¤«¥À¥ó¥¹
¥Ë¥¤Ï¥é¥Õ¤Ê¶âÈ±¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢¹õ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤ÎÄ¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï¾åÈ¾¿È¤Î¤ß¤Ç¥¢¥¸¥¢¥ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¥«¥á¥é¤ò»Ø¤µ¤¹»ÅÁð¤ä¿°¤ò³ú¤àÆ°¤¤Ê¤É¥¯ー¥ë¤Ê»ÅÁð¤È¡¢»þÀÞ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ë¥Ë¥¡£¥°¥ëー¥×¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¿§µ¤¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÄÁ¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¡ÖµÞ¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê´é¸«¤é¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤À¤Í¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤µ¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´é¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£