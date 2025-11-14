山下幸輝、誕生日0時ぴったりに連絡きた人明かす「すごい、彼は」【Lovender】
【モデルプレス＝2025/11/14】5人組ボーイズグループ・WILD BLUEの山下幸輝が14日、都内で行われた1st写真集「Lovender（読み：ラベンダー）」（講談社）発売記念会見に出席。誕生日に1番に連絡がきた人を明かした。
【写真】山下幸輝、金髪から劇的イメチェン
山下は、24歳というタイミングで発売することができて本当にありがたいことですし、嬉しいことです」と喜び。WILD BLUEのメンバーの反応については「『羨ましい』。ロンドンで1人で撮影して、『充実してるね』って言ってくれて、『充実してるよ』って言ったし」と明かした。また、誕生日である11月7日に発売した本作。当日はメンバーの鈴川直弥から1番に連絡がきたといい「0：00に来ましたね。すごい、彼は」と感心していた。
また、家族も見てくれたといい「普段はオフの状態しか見せないから、この本を通して『こんなことをやってるんだよ』『かっこいいんだよ俺』っていうのを改めて見せられたかなと思っています」と語った。
写真集のテーマは【オトナへの階段】。山下が「いつか行ってみたかった」というロンドンをロケ地に、様々なシチュエーションで撮影。異国だからこそ見られる普段は見られない表情が満載となっている。山下らしい等身大のはしゃいだ表情をはじめ、24歳直前、“少しだけ大人になった今しか見られない山下幸輝”が満載のスペシャルな1冊に仕上がった。（modelpress編集部）
◆山下幸輝、誕生日当日1番に連絡きたメンバー
◆山下幸輝、1st写真集「Lovender」
