山之内すず、手作りワンプレート朝食公開「おしゃれ」「センス抜群の盛り付け」と反響
【モデルプレス＝2025/11/14】タレントの山之内すずが11月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの朝食を公開した。
【写真】24歳タレント「センス抜群の盛り付け」手作りワンプレート朝食
山之内は「ワンプレート朝ごはん」と題し、きんぴらやキャロットラペなど数種類のおかずとご飯がワンプレートに盛り付けられた朝食の写真を投稿。ワンプレートごはんは皿が1枚で済むことから「洗い物減らし隊」とお茶目につづっていた。
この投稿に、ファンからは「おしゃれな朝ごはん」「センス抜群の盛り付け」「お皿も箸置きも素敵」「ヘルシーで美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山之内すず、手作りワンプレート朝食披露
◆山之内すずの投稿に「おしゃれな朝ごはん」と反響
