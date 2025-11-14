山之内すず（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/14】タレントの山之内すずが11月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの朝食を公開した。

◆山之内すず、手作りワンプレート朝食披露


山之内は「ワンプレート朝ごはん」と題し、きんぴらやキャロットラペなど数種類のおかずとご飯がワンプレートに盛り付けられた朝食の写真を投稿。ワンプレートごはんは皿が1枚で済むことから「洗い物減らし隊」とお茶目につづっていた。

◆山之内すずの投稿に「おしゃれな朝ごはん」と反響


この投稿に、ファンからは「おしゃれな朝ごはん」「センス抜群の盛り付け」「お皿も箸置きも素敵」「ヘルシーで美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

