森絵梨佳、手作り「小学生弁当」公開「盛り付けが可愛い」「息子さん喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/14】モデルの森絵梨佳が11月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子への手作り弁当を公開した。
【写真】37歳美人モデル「盛り付けが可愛い」小学生息子への手作り弁当
森は「本日の小学生弁当」としてカツやウインナーなどのおかずが詰まった弁当の写真を投稿。星型のポテトやミニトマトも盛り付けられた見た目も可愛い弁当を披露した。また「息子の言われたい言葉、いいました」と夜ご飯のおかずが「蓮根フライ」であることを伝えたところ、息子が大いに喜んだエピソードもつづっていた。
この投稿に、ファンからは「盛り付けが可愛い」「いつも美味しそう」「息子さん喜びそう」「親子の会話が微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆森絵梨佳、息子への手作り弁当披露
◆森絵梨佳の投稿に「盛り付けが可愛い」と反響
