しなこ、水着姿で「ワキガ手術の跡が全然消えない」と告白 飾らない姿に反響
【モデルプレス＝2025/11/14】クリエイターのしなこが11月13日、自身のTikTokを更新。水着でのダンス動画を公開し、ワキガ手術の傷跡についても触れ、注目を集めている。
【写真】29歳人気クリエイター「ワキガ手術の跡が全然消えない」水着姿
しなこは「マレーシア来たから、プールではしゃぎまくった」とし、サクランボ柄の水着を着てダンス動画を公開。「ワキガ手術の跡が全然きえないけど…がんばった証だから全然オーケー」と手術経験を明かした。「ストレスフリーになって最高」「傷跡は残っちゃうけど、気になってる子はわたし的にはオススメしたい手術だよ」と前向きな言葉で締めくくっている。
この投稿にファンからは「勇気をもらった」「リアルな声がありがたい」「しなこらしくて素敵」「前向きな姿勢に元気もらえる」「そんなのどうでもいいくらいに可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
