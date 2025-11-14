【紅白2025】幾田りら、ソロで初 YOASOBIで出場時との違い「Ayaseさんにはこれから伝える」
【モデルプレス＝2025/11/14】アーティストの幾田りらが11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。発表会見ではYOASOBIとして共に活動するAyaseについて触れた。
【写真】昨年の紅白リハの様子／乃木坂46・ME:I・あいみょんら豪華集結
YOASOBIでは出場したことがあるが、ソロでは初出場となった幾田は「1年を締めくくる『紅白歌合戦』ということで、日本の大晦日の夜を少しでも私の楽曲であったり歌声で彩ることができたらいいなという風に思っております。どうぞよろしくお願いします」とコメントした。
YOASOBIとして出演したときの違いについて聞かれると「Ayaseさんにはこれから伝えるところなので、まだなんですけれども」と明かし、「本当にこの1年、ソロのとして楽曲をたくさんリリースさせていただいて、多くの方に聞いていただけて。この1年すごくいろいろな頑張ってきたことが大晦日に1年を締めくくる形で出られるっていうことは本当に嬉しいです」と笑顔。「やっぱり1人で出るときと、2人で出るときというのは、緊張の仕方もまた違うと思いますし、1人でしっかりステージ上で自分が積み重ねてきたものを披露できるように頑張りたいと思っています」と意気込んだ。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年の紅白リハの様子／乃木坂46・ME:I・あいみょんら豪華集結
◆幾田りら、Ayaseにはこれから報告
YOASOBIでは出場したことがあるが、ソロでは初出場となった幾田は「1年を締めくくる『紅白歌合戦』ということで、日本の大晦日の夜を少しでも私の楽曲であったり歌声で彩ることができたらいいなという風に思っております。どうぞよろしくお願いします」とコメントした。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】