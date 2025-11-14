LE SSERAFIMウンチェ、ミニワンピで美脚披露 “愛されマンネ”が東京ドーム公演に意気込み【FRAGRANCE DAY 2025】
【モデルプレス＝2025/11/14】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が14日、都内で行われた一年に一度の香りの祭典「FRAGRANCE DAY 2025」に登壇した。
【写真】ミニワンピで美脚を披露したLE SSERAFIMウンチェ
真っ白なミニワンピース姿で登場したウンチェは「今日は皆さんにお会いできて嬉しいです！よろしくお願いします」と日本語で挨拶。
フレグランスブランド「ヴァシリーサ」のブランドアンバサダーに就任したことについて「初めて聞いたときは驚きました。本当に光栄で嬉しかったです。普段から香水を使うことが大好きなので、とても嬉しいです」と笑顔でコメント。自身の魅力とブランドの香りの共通点については、「最年少で可愛いイメージですが、ステージでのパフォーマンスは大人っぽい感じです。その部分が今回の香りと似ていると思います」と語った。
また、撮影時の印象については、「3つのコンセプトで撮影しましたが、衣装がとても可愛く、特にほっぺたにハートのメイクをしたことが印象に残っています」と回顧。
普段のフレグランスの使い方を聞かれると、「朝起きて家を出るときや、大事なステージの前に香水を使っています。香水を使うと気分を変えられるので、とても好きです」と明かした。東京ドームでのコンサートを控える中、「いつも待ってくださっているファンの方に会えるのがとても嬉しいです。頑張りたいと思います」と意気込みも語った。
「FRAGRANCE DAY」は、フレグランス業界全体をより一層盛り上げていきたいという想いとともに2023年からスタートし、今年で3回目の開催となる香りの祭典。ノミネートされた多彩なフレグランスの中から、「トレンドフレグランス部門」、「ミニフレグランス部門」、「K-フレグランス部門」、「コラボフレグランス部門」の受賞アイテムを表彰する。
さらに、フレグランス業界に貢献した人に贈られる「FRAGRANCE Person of the Year」の授賞式も行われ、今年は雑誌の表紙を務めるなどファッションアイコンでもあるなにわ男子・高橋恭平が受賞。このほかイベントには、自身のフレグランスをプロデュースするタレント・重盛さと美が登壇した。（modelpress編集部）
