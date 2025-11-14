オリックスの博志投手（28）が14日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、500万円ダウンの2200万円でサインした。（金額は全て推定）

中日から移籍1年目の24年は32試合に登板して1勝1敗9ホールド、防御率2・97と成績を残し、今季は開幕1軍入りも果たした。しかし5月5日に登録を抹消され、同25日に再昇格を果たすも、6月14日の2軍落ち以降は1軍昇格の機会がなかった。

「クイックの精度は少しずつ良くなってきている。先発、中継ぎ、どこでも投げるつもりでいます。コーチとも面談しましたけど、いろんなところができる、でいい意味での便利屋、っていうのが自分の強み。まだギリ、若手ぐらいなんで」

この秋はフェニックス・リーグに参加し、実戦経験を積みながら捲土重来への第一歩を踏み出している。

ロングリリーフもこなすなど22試合に登板して2勝を挙げた高島泰都投手（25）は400万円アップの2400万円でサイン。「好不調の波をなるべく小さくしていきたい。先発でしっかり球数を投げられるようにしたい」と目標を掲げた。

今季1試合の出場にとどまった石川亮捕手（30）は100万円ダウンの1500万円で更改。結婚していたことを明かし「別に大御所とかじゃないですけど、その報告だけ。だから、より一掃頑張ります」と表情を引き締めた。