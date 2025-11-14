志尊淳「大好きな戦友」竹内涼真との若かりし2ショット公開「昔も今もイケメンすぎる」「仲の良さが伝わる」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/11/14】俳優の志尊淳が11月13日、自身のInstagramを更新。同じく俳優の竹内涼真との過去写真を公開した。
【写真】30歳俳優「昔も今もイケメン」竹内涼真との若かりし2ショット
志尊は「LAに行ってました。大好きな戦友と。LOVE」とつづり、竹内とアメリカ・ロサンゼルスを訪れたことを報告。「刺激たっぷり。最高な旅でした」とカメラで互いを撮影し合う様子やビーチなどで撮影された2ショットを投稿した。また、幼さの残る顔立ちの2人が笑顔でピースサインをする姿が収められた過去写真も披露した。
この投稿に、ファンからは「昔も今もイケメンすぎる」「最高の写真ばかり」「貴重なショットありがとう」「仲の良さが伝わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
