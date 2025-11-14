【紅白2025】STARTO所属タレント追加の可能性 質問に制作統括が回答
【モデルプレス＝2025/11/14】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜11時45分）出場者発表会見が、11月14日に行われた。会見後に制作統括の篠原伸介氏が囲み取材に応じ、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントが追加で出場になる可能性について質問が飛んだ。
【写真】昨年の紅白リハの様子／乃木坂46・ME:I・あいみょんら豪華集結
永瀬廉・高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）の2人体制になってから初の出場となるKing ＆ Prince。故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、44年ぶりに同事務所所属タレントの出場が見送られていた2023年から、今回のKing ＆ Princeの出演により、同社所属アーティストの出場は3年ぶりとなった。
囲み取材にて、今後STARTO社からの出演者も公表していく予定はあるのか、現時点で出演予定があるのかと聞かれると、篠原氏は「STARTOさんに限らずと言いましょうか、本当にご出演してほしいなという期待値が高いアーティストというのが他にもいらっしゃると思いますので、そこについては引き続き交渉を継続していくという形になります」と同事務所に限らず交渉を続けていく段階だと伝えていた。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆STARTO所属タレント追加の可能性は？
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
