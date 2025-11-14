¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤È¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¹¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÏÇË¶É¤·¤¿¡©¡¡¸½ºß¤Î¾õ¶·
¡¡±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤Î»£±Æ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤È¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¹¥ì¡¼¥¿¡¼¡£ÇË¶ÉÀâ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¾ðÊó¶Ú¤¬2¿Í¤Î¶á¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¤È¤ÎÄÁ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ª
¡¡TMZ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤È¥¤¡¼¥µ¥ó¤Ë¶á¤¤¾ðÊó¶Ú¤¬¡¢2¿Í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¤È¥¤¡¼¥µ¥ó¤À¤¬¡¢Åö»þ¥¢¥ê¥¢¥Ê¤ÏÉÔÆ°»º¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥´¥á¥¹¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¤â¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÎø¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÇË¶ÉÀâ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¥í¥ó¥É¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿ºÝ¡¢2¿Í¤¬¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¾å¤ÇÇË¶ÉÀâ¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢2¿Í¤¬ÉñÂæÎ¢¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Æ¤·µ¤¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ú¸À¡£¤Þ¤¿¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤È¤âÂ¿Ë»¤ÎÃæ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤ò¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¹¥¤à¤¿¤á¡¢ÌÜ·âÃÌ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÇË¶ÉÀâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¤È¤ÎÄÁ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ª
¡¡TMZ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤È¥¤¡¼¥µ¥ó¤Ë¶á¤¤¾ðÊó¶Ú¤¬¡¢2¿Í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¤È¥¤¡¼¥µ¥ó¤À¤¬¡¢Åö»þ¥¢¥ê¥¢¥Ê¤ÏÉÔÆ°»º¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥´¥á¥¹¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¤â¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÎø¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢2¿Í¤¬ÉñÂæÎ¢¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Æ¤·µ¤¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ú¸À¡£¤Þ¤¿¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤È¤âÂ¿Ë»¤ÎÃæ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤ò¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¹¥¤à¤¿¤á¡¢ÌÜ·âÃÌ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÇË¶ÉÀâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£