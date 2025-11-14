マッツ・ミケルセンの怪演光る！『メン＆チキン』日本初公開決定 予告＆場面写真公開
マッツ・ミケルセンの生誕60年を記念して、日本劇場初公開作からキャリアを象徴する代表作まで上映する「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」（11月14日〜）より、上映作『メン＆チキン』の予告映像＆場面写真が解禁された。
【動画】観る者の“マッツ愛”が試される!?『メン＆チキン』予告
プロのダンサーとして約10年にわたるキャリアを持ちながら、映画『プッシャー』（1996）で鮮烈なデビューを飾ったマッツ。以降、ニコラス・ウィンディング・レフンやトマス・ヴィンターベアといったデンマークを代表する巨匠たちの作品に数多く出演し、『偽りなき者』（2012）では第65回カンヌ国際映画祭・主演男優賞を受賞。さらに『007／カジノ・ロワイヤル』（2006）で魅惑的な悪役を演じ世界的ブレイクを果たした。その後もドラマ『ハンニバル』（2013〜15）で人気を不動のものとし、名実ともに“現代デンマークを代表する俳優”として確固たる地位を築いた。
本生誕祭では、60歳という節目を祝し、日本劇場初公開となる作品を含む計7作品を一挙上映。若き日のマッツが堪能できる『ブレイカウェイ』（2000）や『フレッシュ・デリ』（2002）、長らく未公開だった『メン＆チキン』（2015）といった日本初公開作に加え、『アダムズ・アップル』（2005）『アフター・ウェディング』（2006）『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』（2012）、そして代表作とも言える『偽りなき者』（2012）まで、キャリアが凝縮された“演技の真髄”を劇場で体感できる貴重な機会となる。
この度、『メン＆チキン』の予告映像＆場面写真が解禁。
『メン＆チキン』は、観る者の“マッツ愛”が試される（!?）、 狂気的な怪演が光る奇想天外、クセ者たちのルーツ探しの狂想曲。
大学教授のガブリエルと、女とトリビアにしか興味がないエリアスの兄弟。2人は、父親の遺品からビデオレターを発見し、父が彼らの生物学的な父親ではないこと、それぞれの母親も違うことを知る。そして父親の住所を探し出すが、辿り着いたのは、家畜が放し飼いにされ、3人の異母兄弟が暮らす寂れた屋敷だった…。
同作でマッツが演じるのは、無造作なクセ毛に無精ヒゲ、短気で暴力的、対人関係に難ありの偏屈な男エリアス。予告映像と場面写真は、そんな女好きで狂気的な役柄を怪演するマッツの姿を存分に収めたもの。クセの強いキャラクターながら、その色気は隠しきれない（？）マッツの新たな一面や作品のコミカルな世界観を垣間見ることができるものとなっている。
「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」は、11月14日より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国の劇場で開催。
