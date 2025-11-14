23歳の大学生が、人気イケメンクリエイターによるプロデュースを受け、トレードマークだった金髪を染め直すことを決断。変身後の姿に、「カッコよ」「イケメン」と絶賛の声が上がった。

【映像】イキリ大学生驚愕のイメチェン姿

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #3』（ABEMA）が、11月13日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿5日目は、これまでのトレーニングやミッションへの挑戦とは異なり、ルックスから改善を図る男磨きを実施。ゲストコーチとして、メンズ美容や男磨きに関する情報を発信している人気YouTubeチャンネル「リョータのイケメン製作所」のリョータが登場した。

この日、5人は自身の“勝負服”で現れた。ロックスターとして歴史に名を残したいという夢を持つ23歳“イキリ大学生”の田村シュンスは、「ポイントはないです」と自身のファッションにコメント。そんな田村の改善点として、リョータは「野暮ったい金髪をイメチェンして垢抜け感を出す」ことだと話した。

リョータとヘアメイクスタッフの手により、ヘアスタイルだけでなく、美顔器による肌のケアや、“勝負服”のコーディネートも行われていく。

その変貌ぶりは、誰の目から見ても驚くべきものだった。お披露目会に登場した田村に、ジョージは「かっこよ！ 普通にイケメンなんだな」と即答。一方、リョータは「彼は断固として『金髪から変えたくない』って言ってたけど、変わった自分を見て『かっこいい』って言ってた」と、田村が変化を受け入れたことを明かしていた。（ABEMA『男磨きハウス』より）