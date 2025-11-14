PS5やAppleデバイスも対象！ Amazon ブラックフライデーは11月24日から、先行セールは21日開始
Amazonは、毎年恒例の大型セール「Amazon ブラックフライデー」を11月24日0時から開始する。セール終了日は12月1日23時59分で、8日間の開催だ。11月21日からは先行セールもスタートする。セール対象商品は約300万点。
Amazon ブラックフライデーは11月24日から。2025年のテーマは「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」
発表イベントでは、アマゾンジャパン合同会社 バイスプレジデント プライム・マーケティング事業統括本部長の鈴木浩司氏、タレントの辻希美さん、YouTuberのたこまるさんが登壇。Amazon ブラックフライデーで欲しい商品などを語った
2025年のAmazon ブラックフライデーは11月24日〜12月1日まで
2025年のAmazon ブラックフライデーは11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分の期間で開催。先行セールも11月21日（金）0時から実施し、約300万点の日用品やギフト用商品などをお得な価格で提供する。
Amazon ブラックフライデーの概要
2025年も節約志向やギフト需要は高いといい、Amazon ブラックフライデーではこれら需要を満たすサービスを提供するとのこと
先行セールは21日0時からスタート
セール期間中は、下記のような各種キャンペーン・施策が行われる。
ポイントアップキャンペーン
スタンプラリー
dポイントキャンペーン
Amazon ネットスーパーで特選セール
Amazon ブラックフライデー 体験コレクション
48時間限定セール
リアルイベント「Amazon Black Friday Market」
ポイントアップキャンペーンの概要
ポイントアップキャンペーンでは、対象期間中にエントリーし、合計10,000円以上の注文をすると、Amazonポイント（期間限定）が通常より多く還元される。
例えばプライム会員で＋1.5％、Amazon Mastercardでの買い物で最大3％（通常還元の2％を含む）、おもちゃ用品の購入で＋6.5％、ブランドセレクション購入で＋4％、注目ブランドの購入で＋1％など。
ポイントアップ対象者は抽選で最大10万ポイントが当たるキャンペーンにも自動エントリーされる。
Amazonスタンプラリーの概要
dポイント スタンプラリーの概要
Amazon ネットスーパーでもセールを展開
2025年が初実施となる「Amazon ブラックフライデー 体験コレクション」は、“体験”と商品をセットにしたもの。家族と楽しい時間を過ごしたいなど、ユーザーの目的に合わせてモノ＋体験を総合した価値の提供を狙う。
例えばスノーピークが提供する手ぶらキャンププランとギアのセットでは、「手ぶらキャンプ体験チケット（スタンダードプラン）＋Amazon限定アウトドアギア3点セット」（20個限定、59,800円）や、「手ぶらキャンプ体験チケット（ライトプラン）＋Amazon限定アウトドアギア3点セット」（80個限定、55,555円）などが用意される。
Amazon ブラックフライデー 体験コレクションの概要
48時間限定セールは、著名ブランドの商品を時間限定で特価販売するもので、ブラックフライデーとしては初の試み。
ダイソンのコードレス掃除機「V12 Detect Slim Fluffy」やアイロボットのロボット掃除機「Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット」などの商品が、48時間限定セールの対象として紹介された。なお48時間限定セールの販売時間は次の3つに分けて実施される。
第1弾 11月25日0時〜26日23時59分
第2弾 11月27日0時〜28日23時59分
第3弾 11月29日0時〜30日23時59分
48時間限定セールの概要
どんな商品が出る？ 注目デバイスの先行展示をチェック
11月14日に開催されたAmazon ブラックフライデーのメディア向け発表会では、セール対象製品の一部が先行発表された。Amazonデバイスでは下記のほか、Kindle ColorsoftやFire HD 10インチタブレット、Fire HD 8キッズモデル（8インチ）などが対象になると紹介された。
Echo Pop（60％オフの2,380円）
Fire TV Stick 4K Select（50％オフの3,980円）
Ring アウトドアカム プラス バッテリーモデル（40％オフの7,780円）
Fire HD 10キッズモデル、Fire HD 10インチ タブレット
New Amazon Kindle Colorsoft、Echo Pop、Echo Show 5 第3世代
eero 7 wifiルーター、Ring インドアカム、Fire TV Stick
また「毎回人気が高い」というApple製品も多く対象となる。iPhone 16やM4チップ搭載MacBook Air、iPad 11インチ、iPad mini、AirPods 4などの登場が明かされ、一部商品は会場でも展示されていた。
iPhone 16、iPad mini
AirPods 4、iPad（A16）
MacBook Air（M4チップ）
11月12日に日本語専用モデルが発表された「PlayStation 5 デジタル・エディション」も本体＋ディスクドライブ＋ソフト「メタファー:リファンタジオ」のセットがセール価格で登場する。なお、セール対象商品の一部は11月14日に公開された専用ページでも確認できる。
PlayStation 5 デジタル・エディションとディスクドライブ、「メタファー:リファンタジオ」ソフトのセットはクリスマスギフト需要を見越したもの
家電製品も多くセール対象となる。写真はデロンギの全自動コーヒーマシン（マグニフィカスタート）、日立の5.5合炊き炊飯器（V100GM K）
ダイソンのコードレス掃除機（Dyson V12 Detect Slim Fluffy）、東芝のドラム式洗濯機 12kg、薄型テレビ「REGZA」55インチ
日立のオーブンレンジ（MRO-F6C W）
リアルイベント「Amazon Black Friday Market」を六本木で開催
ブラックフライデーの開催を記念し、東京・六本木でリアルイベント「Amazon Black Friday Market」も実施される。開催期間は11月21日（金）〜11月23日（日）で、会場は六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目10-1）。参加は無料だ。
クリスマスマーケットを再現した会場には、ブラックフライデーで販売する注目商品を実際に展示。来場者は実機を見ながら、その場でスマートフォンなどから商品をオンライン購入できるほか、Amazon Boxをモチーフにしたオーナメントで飾られた巨大ツリーや、化学薬品を含まない人口雪を使った雪遊びエリア、巨大ガラポン抽選会（参加条件あり）などを楽しめる。
○「Amazon Black Friday Market」概要
開催期間：2025年11月21日〜11月23日
営業時間：11時〜20時（最終入場19時30分）
会場：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目10-1）
備考：会場内の混雑状況に応じて、滞在期間の制限や入場制限を行う場合あり
Amazon Black Friday Marketの概要
Amazon Boxをモチーフにした巨大ツリーも飾られる
発表イベントでゲスト登壇したタレントの辻希美さん（左）と、YouTuberのたこまるさん（右）。Amazon Black Friday Marketでは辻さんが選んだ、ブラックフライデーで欲しい商品もあわせて展示される
