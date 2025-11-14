MLB・ドジャースの大谷翔平選手が14日、3年連続4度目のリーグ最優秀選手賞に輝きました。

大谷選手は今シーズン、投打二刀流で活躍し、打っては打率.282、ホームラン55本、102打点の成績でドジャース打線を引っ張り、投げてはシーズン途中から先発として14登板で防御率2.87、1勝1敗という成績でチームを2年連続のワールドシリーズ制覇にも導きました。

大谷選手はこの賞について、「ワールドシリーズで勝ったのがまず一番自分の中で達成というか素晴らしい出来事だったと思いますし、最後の締めくくりとして自分自身のシーズンのMVPを取れたのは非常に大きなことなので全ての人に感謝したい」と語りました。

今シーズン、2年ぶりの投打の二刀流については、「どちらも同じくらい難しいですし、今年はリハビリというか手術から空けてピッチングサイドのリハビリの年だったので、そこに一番焦点を当ててたのでそこが一番。左肩の手術もあったんですけど、そこが一番難しかったところかなと思います」とし、体の状態と常に向き合いながらのシーズンだったことを明かしました。

今季はワールドシリーズ連覇、さらに連続でのMVP受賞という偉業を達成。「チームメートのサポートもそうですし、コーチもそうですし何よりファンの人たちが、僕がもし引退した先に振り返ったときに素晴らしい年だったなと思う一つの年になると思うので、ドジャースのファンの人たち、チームメート、全ての人にとって素晴らしい一年だったなと思っています」と今シーズンを締めくくるコメントを残しました。