１４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、安倍晋三元首相を銃撃して殺害した罪に問われている山上徹也被告の裁判員裁判で、１３日に山上被告の母親が弁護側の証人として出廷し、旧統一教会（現・世界基督教統一神霊協会）へ多額の献金を行った経緯などについて証言した内容を伝えた。

コメンテーターで出演した元テレビ朝日アナウンサー、法務部長で弁護士の西脇亨輔氏は「大きなポイントになるのは、山上被告の人生がどう変えられていったのかというのが語られたことと、母親が今も信者であり続けているという大きな情報がもたらされたこと」と話した。

母親の証言が量刑等にどの程度影響するのかについては、「この裁判の核心に迫る部分だと思う。（事件の状況や計画性など）外形的なものは確定しているが、内心の部分でどうしてこの事件を起こしてしまったのかという動機の部分が裁判の焦点になってくる」と西脇氏。

また、母親が証言の中で「子どもの進学よりも献金が大事だと思った」という趣旨の発言をしたことに触れ、「山上被告はもともと、奈良県の公立の御三家といわれていた進学校に通っていたが、大学進学を断念した。それに旧統一教会の問題がどう影響したのか、どういう人生を強いられたきたのかが昨日の証言で語られた」と、証言のポイントを指摘した。