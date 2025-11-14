オリックス・高島泰都投手が１４日、大阪・舞洲の合宿所「青濤館」で契約更改交渉に臨み、４００万円アップの２４００万円でサインした（金額は推定）。「来年はどこのポジションでもしっかり定着し、チームの勝利に貢献してほしいというのを言われた」と振り返った。

２年目の今季は自身初の開幕ローテ入りを果たし、３月３０日の楽天との開幕３戦目（京セラドーム大阪）では５回１失点で初勝利。だが、５試合目の先発となった５月４日の楽天戦（楽天モバイルパーク）で１回０／３を４失点と崩れると、翌５日に出場選手登録を抹消された。

６月１０日の再登録後は、中継ぎとして存在感を発揮。主にビハインド時のロングリリーフとして、最大５イニングを投げるなど、唯一無二の働きを見せた。「なかなか誰もができるポジションじゃないと思う。そこに関してはやりがいがあった」と総括。だが、その一方で「ロングで投げるなら先発で投げたいし、中継ぎだったらいい場面で１イニングをしっかり抑える方がいい」と、今の立ち位置に満足するつもりはない。

社会人時代の所属にちなみ「王子から来た王子様」と女性ファンからも人気の右腕。「先発陣に割って入れるように。中継ぎだったら試合数、先発だったら勝ちの数を大きく伸ばせるようなシーズンにしたい」と意気込んだ。