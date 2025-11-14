◆第５６回明治神宮大会第１日▽高校の部１回戦 山梨学院６―３帝京（１４日・神宮）

東京都大会を制し、１６年ぶりに出場した帝京の初戦突破はならなかった。

身長１８７センチの変則左腕・仁礼パスカルジュニア投手（２年）が粘りの投球を見せ、３―２で７回を終了。８回表も簡単に２死を取ったが、その後に落とし穴が待っていた。

３本の単打を許して満塁になると、山梨学院の１番・石井陽昇中堅手（２年）に右中間を破る走者一掃の二塁打を浴びて逆転を喫した。

帝京の金田優哉監督（４０）は、この回のポイントとして２死一、二塁からの一塁内野安打を挙げた。ゴロを処理した一塁手からベースカバーに入る仁礼パスカルジュニアへの送球がスムーズならアウトになるタイミングだったが、投手のスタートが遅れたためセーフに。指揮官は「取れるアウトが取れなかった。あのベースカバーが、すごく悔やまれる」と話した。

仁礼パスカルジュニアは「ファーストとの連係のミスから、相手の打者につけ込まれてしまった。変化球を投げた時に、どうしても三塁側に１歩目を切ってしまう。それで一塁ベースに入るのが遅れてしまった」と無念さをにじませながら振り返った。

一つのプレーで流れが山梨学院に傾き、全国大会での一勝を逃す結果になった。