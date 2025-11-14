¡ãK¡ÝPOP¡äPLAVE¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ó 11·îÂè2½µBugs¡ª¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥ÈÅêÉ¼1°Ì
Ãæ±ûÆüÊó¤¬Bugs¡ª¡Ê¥Ð¥°¥¹¡Ë¤È¤È¤â¤Ëºî¤Ã¤¿K¡ÝPOPÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBugs¡ª¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¡ÊFavorite¡Ë¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿11·îÂè2½µ¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
¡þ11·îÂè2½µ¡ÖCOMEBACK¡õTREND¡×ÅêÉ¼1°Ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏPLAVE¡Ê¥×¥ì¥¤¥Ö¡Ë
ºÇ¶áºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÁª¤Ö¡ÖCOMEBACK¡õTREND¡×ÅêÉ¼1°Ì¤Ï¡¢10Æü¤Ë2½¸¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLBBUU¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿PLAVE¤¬Àê¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼80¡ó¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿20¡ó¤ÇÁªÄê¤¹¤ë³ºÅöÅêÉ¼¤ÇPLAVE¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼6Ëü2366É¼¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1¡¥8¡ó¤Ç¹ç·×53¡¥6¡ó¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡¢10Æü¤Ë¥ß¥Ë9½¸¡ØUNBROKEN¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿ONF¡Ê¥ª¥ó¥¨¥ó¥ª¥Õ¡Ë¤¬Àê¤á¤¿¡£ONF¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼2Ëü7356É¼¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°2¡¥3¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¹ç·×25¡ó¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£
PLAVE¤Î1°Ì½ËÅÅ¤Ï¥½¥¦¥ë»°À®Æ¶¡Ê¥µ¥à¥½¥ó¥É¥ó¡Ë¥Ñ¥ë¥Ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ï¡¼ÀëÎÍ¡Ê¥½¥ó¥Ì¥ó¡ËÊýÌÌ¤Ç¡¢ONF¤Î2°Ì½ËÅÅ¤Ï¥Ñ¥ë¥Ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ï¡¼»½¼¼¡Ê¥Á¥ã¥à¥·¥ë¡ËÊýÌÌ¤Ç11·î15Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
3°Ì¤Ï¡¢Àè·î31Æü¤«¤é11·î2Æü¤Þ¤Ç3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É ¥Ä¥¢¡¼¡ÖSHOW WHAT I AM¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿IVE¡Ê¥¢¥¤¥Ö¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼2347É¼¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°7¡¥1¡ó¤Ç¹ç·×9¡ó¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡þ¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ó¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯ÇÐÍ¥1°Ì
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öº£¤ò¤È¤¤á¤¯ÇÐÍ¥¡×¤òÁª¤ÖÅêÉ¼¤Ç¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ó¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼100¡ó¤ÇÁªÄê¤¹¤ë³ºÅöÅêÉ¼¤Ç¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼6Ëü4106É¼¤Ç¹ç·×73¡¥4¡ó¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1Ëü1796É¼¤Ç¹ç·×13¡¥5¡ó¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ó¤Î1°Ì½ËÅÅ¤Ï¥½¥¦¥ë»°À®Æ¶COEX¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ï¡¼À¶ß¬¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¡ËÊýÌÌ¤Ç¡¢¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤Î2°Ì½ËÅÅ¤Ï¥Ñ¥ë¥Ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ï¡¼»½¼¼ÊýÌÌ¤Ç11·î15Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
3°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼3789É¼¤Ç¹ç·×4¡¥4¡ó¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤¬Àê¤á¤¿¡£