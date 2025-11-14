味ぽん生誕祭「ぽんまつり」 初のアパレルグッズも ドンキ＆ユニー店舗で

Mizkanは11月1日、全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗限定で、「味ぽん」の生誕祭「ぽんまつり」を始めた。11月30日までの期間限定で開催する。

「味ぽん」は11月10日に発売から61周年を迎える。昨年展開した「ぽんまつり」は味ぽん公式X上で大きな反響を呼んだが、今年はPPIHグループと協業し、ドン・キホーテ＆ユニー版「ぽんまつり」として、本番に先駆けて実店舗で開催する。

今回の企画は、今年2月にPPIHグループで先行発売した「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」の大ヒットを受け、両社のコラボレーションをさらに拡大する形で実現した。

ドン・キホーテ＆ユニー版「ぽんまつり」では、味ぽんブランドの61年の歴史の中で初めて味ぽんアパレルグッズが販売される。また「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」の味を再現したポテトチップスも開発された。

さらに味ぽんシリーズ調味料では通常関東エリア限定の「味ぽん for 宇都宮餃子」、卵かけごはん（TKG）のためだけに作られた「味ぽん for TKG」といったレアアイテムも限定販売される。