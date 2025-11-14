女優のエミリー・ブラントが、「とてつもない二日酔い」で舞台に遅刻した際、共演のジュディ・デンチに怒られたというエピソードを明かした。１８歳だった２００１年にロンドンのウエスト・エンドで『Ｔｈｅ Ｒｏｙａｌ Ｆａｍｉｌｙ』の舞台に出演したエミリーは、前日に飲みすぎたせいで、カーテンコールを逃しそうになったという。



【写真】貫禄十分！怒った大御所女優

エル誌にエミリーはこう話す。「私の初舞台でジュディ・デンチと共演したんだけど、彼女は夢のような存在だった。私は１８歳だった。彼女からいくつか学ぶことがあったわ」「とても親切で、５０歳以下のキャストは私１人だけだったのに、楽屋でも居心地の悪さは一切感じなかった」「でも一度怒られたのを覚えてる。私が前の晩に羽目を外しすぎてしまっていたから」「とてつもない二日酔いで、危うくマチネのカーテンコールに出られないところだった。そしたら、『絶対にダメなこと』って言われたわ」



そして、それ以来、遅刻は一切しなくなったとエミリーは続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）