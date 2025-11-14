BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が13日に放送され、現役時代それぞれ17年間、14年間とヤクルトひと筋にプレーした館山昌平氏（44）と西田明央氏（33）の元バッテリーコンビがゲスト出演。館山氏が、芸能界の大物と、来季でプロ25年目を迎える球界最年長選手のヤクルト・石川雅規投手（45）の3人で続けているグループLINEの存在を明かした。

「意外な交友」というトークテーマの時だった。

館山氏は「選手以外ですと…」として「Shall we ダンス？」などの作品で知られる映画監督・周防正行氏（69）の名前を挙げ「周防監督と館山と石川さんのグループLINEがある」と明かした。

「そこでピッチングの話をするんです」

館山氏の現役時代から続いているという、このグループLINE。草野球で投手をしている周防監督も含め“3投手”でピッチングの話をしているそうで、映画の話などは一切ないという。

「周防監督のピッチングが良くなるための話もありますし、石川さんの話、自分の話。そこでいろんな話をしています」

周防監督からは「どういう練習をしたほうがいいか」という相談などもあるそうで、「時には石川さんの話も。本音トークが全部出ます。ここでは言えない話も全て…はい。このグループLINEはほかにはないと思いますね…」としみじみと話す館山氏だった。

「（周防監督が）純粋に野球が好きっていうところと、そういうふうに周りから見えているんだって視点もありますんで。凄いヒントになりますね」と学ぶことも多いと話していた。