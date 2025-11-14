女優の安田成美（58）が14日、自身のインスタグラムを更新。マルチメディアアーティストとして活動する長女・木梨なつ子さんの“展示会”を訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。

「娘なつ子の展示」とつづり、さまざまなアート作品の前での自撮りショットをアップした。

「下北沢のカレー屋さんSANZOU TOKYOにて 家で作ってましたー」とつづった。

安田の夫は「とんねるず」の木梨憲武で、アーティストとしても幅広く活躍し、個展などを開いている。木梨と安田は1994年に結婚し、2男1女をもうけている。

今年5月に、安田はインスタで「娘からの母の日プレゼント」として“手作り”のピンバッジなどプレゼントをもらったことを公開していた。

この投稿に、ファンからは「ノリさんの、才能と遺伝子が受け継いでる、、、、」「流石親子ですね」「木梨憲武展かと思いました DNA濃いですね」「ママ、おしあわせですね」「ノリさんのタッチによく似てますね」「ぜひ木梨家の展示会して欲しいです」「凄い！お子様達、全員アート分野なんて、さすがの血ですね」「素敵な作品ですね！」などの声が集まっている。

SANZOU TOKYOのインスタグラムにはなつ子さんのプロフィルも。「2003年東京生まれ。上智大学国際教養学部卒業。マルチメディアアーティストとしてイラスト、造形、映像、楽曲などの制作を幅広く行っている。2025年には、12インチレコード『Ignorance!』を自主リリース。現在は、『illiomote』『wagamamacita』『the cat and her lovers」の3つのバンドで、ギター・ボーカルとして活動中』と記されている。