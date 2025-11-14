自民中堅議員「支持率高いと野党がこんなに静かなのか」　高市首相が最低賃金引き上げで野党と論戦

国会では参議院の予算委員会が行われ、高市首相が最低賃金の引き上げについて野党との論戦に臨みました。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・菊池俊匠記者が中継でお伝えします。

これまでの内閣では最低賃金を1500円に引き上げる目標を掲げていましたが、高市首相は、数字を設定することは難しいという見解を示しました。

立憲民主党・古賀之士議員：

一時期、時給1500円を目指すという内閣も確かあったように記憶しておりますが、それがもう今はないと。

高市首相は「企業が賃上げできる環境をまず作る。結果としてもっといい結果が出れば、それは成功ということになります。そこを目指して頑張っていく」と述べ、物価高を上回る賃上げを目指す考えを強調しました。

首相が出席する予算委員会は14日でひとまず終了となりますが、ある自民党幹部は「非常に安定していて良かったと思う」と話しているほか、委員会で首相の答弁を間近で見ていた中堅議員は「貫禄すら感じる。支持率が高いと野党がこんなに静かなのか」と話していました。

一方、野党側は、台湾有事をめぐる高市首相の発言を問題視しているほか、「答弁が不安定な閣僚の資質をただしていく」として、今後も追及していく構えです。