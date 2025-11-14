ËÌÅÍ¾½¡¢Á°ÅÄ¹ÌÍÛ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤·ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò·ãÇò¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÌÅÍ¤Ï¡Öº£Æü¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÁ°ÅÄ¹ÌÍÛ¤¯¤ó¤¬¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ¹ÌÍÛ¡Ê57¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼Â¤ÏÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤ä¤«¤Ê¤ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤ß¤Ê¤ßÎë¹á¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÌÅÍ¤È¤ß¤Ê¤ß¤òÇä¤ê½Ð¤¹¤ËÅö¤¿¤ê¡¡¤¸¤ã¡Á¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë!?¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅö»þ¥Á¡¼¥à·ëÀ®¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÅö»þ¡¢ÊªÀ¨¤¤Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¡¡³¤Ï²ÁÈ¡¡¡ö¤«¤Ê¤ê¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡£¤½¤ì¤ËÆÉ¤á¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¤³¤ì¡Ä¡Ø¤«¤¤¤í¤¦¤°¤ß¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¥Þ¥ê¥ó¥¦¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥ó¥ÓÌ¾·èÄê¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö³¤Ï²ÁÈ¤Ï¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¡¶²¤í¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡¡Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Í¡Á¡¡³¤Ï²ÁÈ¡¡ÄÀË×¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ç¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡Ê¥Ñ¥¯¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤¬¤Ê¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À!¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡Ë¹ÌÍÛ¤¯¤ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£